Scarlet Gruber asegura que necesitó terapia después de interpretar a Gloria Trevi

Scarlet Gruber La nueva serie de Gloria Trevi aún no se estrena pero ya ha dividido opiniones (Instagram)

Scarlet Gruber compartió recientemente que, tras culminar con las grabaciones de la bioserie de Gloria Trevi, “Ellas soy yo”, tuvo que ir a terapia durante una semana para poder despegarse de su personaje.

La actriz venezolana se encargó de dar vida a la versión adulta de la intérprete de “Con los ojos cerrados” en la serie donde se ha plasmado los momentos que marcaron su vida.

Scarlet Gruber asegura que llegó a meterse tanto en su papel, que ha necesitado terapia para desligarse de Gloria Trevi, porque no podía simplemente seguir con su vida cargando con sentimientos que no eran suyos.

También te puede interesar:

Gloria Trevi confiesa que intentó atentar contra su vida por violencia de Andrade

¿Cuál es la relación familiar de Scarlet Gruber y Omar Fierro?

¿Cuál es el paradero de Sergio Andrade, exmanager y expareja de Gloria Trevi?

Scarlet Gruber afirma que Gloria Trevi la transformó, la hizo más fuerte

“Fui a terapia durante una semana para poder depurar parte de ese personaje, todas esas emociones que no me pertenecían como actriz”, expresó Scarlet Gruber sobre el haber interpretado a Gloria Trevi.

Y agregó: “Con otros personajes llegó a casa y ya sacudo el personaje, pero este personaje se enfrenta a muchísimo abuso, a mucho trauma y creo que esas emociones son muy fuertes”.

Para Scarlet Gruber, la vida de Gloria Trevi fue sumamente dura, por lo que, al meterse en ese papel, vivió indirectamente todo lo que sufrió, sin embargo, considera que gracias a eso llegó a fortalecerse mucho también.

“Gloria me transformó como persona, su personaje, me siento una mujer mucho más fuerte. Ella me dijo al principio de la serie que debía ser muy fuerte y al grabarla entendí por qué”, detalló la actriz venezolana en la alfombra naranja de los Kids Choice Awards 2023.

Tras culminar con las grabaciones de “Ellas soy yo”, Scarlet Gruber se tomará unas merecidas vacaciones y tiene planeado visitar Japón: “Me voy a depurar a desconectarme, ya tengo varios proyectos en puerta para el año que viene”.