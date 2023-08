Wendy Guevara tuvo una cena con Anitta y Kevin Álvarez

Wendy Guevara está en su momento más alto de fama, ya firmó un contrato de exclusividad con Televisa, contrato que la televisora no le ofrece a cualquiera, y ahora se reúne con grandes personalidades como Kevin Álvarez y Anitta.

Antes de este encuentro, la influencer estuvo en una transmisión en vivo junto a Apio Quijano y le comentó que se iba a reunir con una famosa cantante para cenar, pero nadie se esperaba que fuera una artista de talla internacional.

Anitta cenando con Wendy Guevara en la CDMX ¿Qué se traerán entre manos? 🤯👑❤️🇲🇽🇧🇷 pic.twitter.com/CiYxIZ0pFr — Pablo Chagra (@pablo_chagra) August 29, 2023

Así que todos nos quedamos en shock cuando nos enteramos que Wendy Guevara había ido a cenar con Anitta y con Kevin Álvarez.

Así la pasó Wendy Guevara con Anitta y Kevin Álvarez

Wendy Guevara no tardó en usar sus redes sociales para presumir que estaba cenando con Anitta y Kevin Álvarez, de quien aclaró que no quiere ningún tipo de relación, porque ya tiene cinco novias.

Imagínense ser Wendy Guevara y que la diosa Anitta te pida grabar unos saludosss, no cualquiera💋 #WendyGuevara pic.twitter.com/PmVsyvWjWV — NIMODERRIMO🐝 (@nimoderrimo1) August 29, 2023

“Hace unos días reaccioné a los jugadores del América y me salió el chavo, Kevin, este muchacho que es muy buena onda, la verdad. ¿Y qué creen? me estaban poniendo: ‘Ay, Wendy, te bateó’. Obviamente cuando yo dije eso fue de juego, porque sí está lindo, pero no, porque él tiene su novia, yo respeto... no se crean, no sé si tiene novia, tiene como cinco”, expresó la ganadora de “Casa de los Famosos México”.

Kevin Álvarez junto a Wendy Guevara y Anitta cenando🐝👑#WendyGuevara pic.twitter.com/fmzDjI5dqm — NIMODERRIMO🐝 (@nimoderrimo1) August 29, 2023

Este anunció de Wendy Guevara causó mucha gracias entre los presentes, especialmente, a Anitta, quien pareció estar muy encantada con ella y le pidió que le mostrara cómo divertirse en México.

Esta reunión probablemente se vea en el reality show “Wendy, perdida pero famosa”, que tiene previsto estrenarse en octubre.