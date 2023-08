Juanes se sincera sobre su lucha contra la depresión

Los temas que se relacionan con la salud mental son tomados con más seriedad, artistas de distintos ámbitos se han posicionado para dar su postura y generar una comunidad de apoyo entre sus seguidores, es por ello que el cantante Juanes decidió romper el silencio sobre el trastorno con el que lucha.

Miles de personas en el mundo son diagnosticadas con depresión, pese a que el intérprete de “La camisa negra” habló de este padecimiento hace un par de años, recientemente publicó una carta en sus redes sociales para sincerarse sobre el proceso por el que atravesó.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”.

Juanes (Foto: Andrés Sierra.)

Juanes se sincera sobre la depresión

Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido como Juanes habría tenido que poner una pausa total a su carrera para priorizar su salud mental, asegurando que la fama le brindó mucha popularidad, pero que al mismo tiempo le quitó tiempo de calidad con su familia.

“Hace aproximadamente 13 años, sufrí uno de los golpes más duros de mi vida. Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado. Había trabajado tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado a un lado mi cuidado personal para dar gusto al resto del mundo”.

Respecto a su proceso para asumir la enfermedad, el artista de 51 años mencionó las personas que formaron parte de su red de apoyo, entre ellos su esposa, sus hermanos y madre, mismos que estuvieron al pendiente de su salud y que fueron clave para la búsqueda de ayuda profesional.

“Afortunadamente, nunca es demasiado tarde para hablar con alguien sobre un problema. Y eso fue lo que hice. Le dije a mi madre, a mi esposa, a mis hermanos y a mis más cercanos que estaba pensando en darme un descanso, que necesitaba dejar de viajar por un momento y dedicarme a reconstruirme. La respuesta de todos, bueno, de casi todos, fue hermosa. Todo esto sucedió hace 13 años, cuando no era normal que se hablara de depresión y mucho menos si eras un artista exitoso”.