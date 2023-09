Vanessa Claudio comparte que no tiene deseos de ser madre

Hace poco, “Venga la Alegría” compartió la entrevista que le realizó a Vanessa Claudio, donde confesó que ya no tiene deseos de convertirse en madre a poco de cumplir los 40 años de vida.

La conductora del programa “Al extremo” dejó sorprendido a más de uno al confesar que ya no le interesaba convertirse en madre, especialmente ahora que su “barco ya zarpó”.

Vanessa Claudio admitió que, a diferencia de otras mujeres, el tema de la maternidad nunca llegó a quitarle el sueño, y a poco de cumplir 40 años, se siente una mujer completa y realizada.

Vanessa Claudio se planteó que, al llegar a cierta edad, se cerraría a la posibilidad de tener hijos

“Cambio de piso. Para mí es un barco que ya zarpó y se fue, y muy feliz. No es algo que tampoco me quite el sueño”, le contó Vanessa Claudio al reportero de “Venga la Alegría”.

Y agregó: “Para mí, por lo menos, se me hace sabía esta decisión (…), mi mamá me tuvo a mí a los 27 (…), es una maravilla vivir esa maternidad joven, pero yo dije que si me pasaba de cierta edad, ya no quería ser mamá”.

Sin embargo, Vanessa Claudio nunca se cerró ante la posibilidad de tener hijos, pues llegó a consultar con médicos sobre el proceso de congelar sus óvulos, no obstante, también investigó mucho sobre los riesgos de quedar embarazada después de cierta edad.

Supone que si se le hubiera presentado la oportunidad de ser madre cuando era más joven, la historia hubiera sido diferente, porque habría pasado más tiempo con su bebé, pero ahora no cree que sea posible.

Por último, Vanessa Claudio dejó claro que se siente una mujer completa y que la maternidad no era un objetivo de vida que se moría por cumplir, aunque respeta a aquellas que sí lo consideran un objetivo importante de vida.