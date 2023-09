Anahí revela toda la verdad sobre el supuesto romance con Andrés García

Por primera vez en mucho tiempo, Anahí Puente se destapó en una emotiva entrevista en la que mostró lo más profundo de sus sentimientos. La actriz y cantante, reconocida mundialmente por ser una de las integrantes de RBD habló con Joaquín López Dóriga y no esquivó ninguno de los temas que el famoso periodista le preguntó.

Uno de ellos fue el supuesto romance con Andrés García. En el medio del reencuentro de RBD, Anahí no dejó espacio alguno para la especulación y contó detalles de su relación con el primer actor dominicano, de dilatada carrera en México.

Los rumores de romance entre Anahí y Andrés García se dieron cuando la actriz apenas tenía 16 años. La entonces principiante, que ya tenía varios trabajos en la televisión, hizo de Jessica Duarte, hija de Javier Duarte (Andrés García) en la telenovela Mujeres Engañadas.

Hacer de padre e hija formó un lazo muy fuerte que desde ese momento se hizo inquebrantable. Se los veía juntos y con una muestra de cariño de ambas partes, que en su momento fue vista desde el lado romántico.

Con emotivo mensaje, Anahí se despide de Andrés García. / Foto: Instagram

Una mala interpretación

Fue un malentendido de los medios en ese entonces, o una mala interpretación de lo que pasaba entre los dos. Anahí aclara en la entrevista con López Dóriga que Andrés fue como un padre y mejor amigo en la industria.

“Hago Mujeres Engañadas, Ahí era la hija de Andrés García, ahí conozco a Andrés. Donde quiera que esté, ese señor conmigo fue maravilloso, en los momentos más duros de mi enfermedad fue una mano amiga”, dice Anahí en la entrevista, según reseña la revista Quien.

“Yo no necesita dinero, yo no necesitaba nada, yo trabajaba mucho, yo necesitaba cariño, claro que lo tenía, lo repito mis papás me aman, pero necesitaba ese apretón de manos a veces”, añade la cantante de RBD.

“Él en su momento fue maravilloso conmigo. Cuando hicimos Mujeres Engañadas y yo ya traía un problema muy fuerte de anorexia y bulimia. Andrés fue una persona ¡wow!, de 10 conmigo y todas las porquerías que inventaron. Inventaban que si andaba con él, puras…”, finalizó.