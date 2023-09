Todos saben que las producciones coreanas son un éxito mundial y no paran de llegar a la pantalla de Netflix. Pero ahora, los fans de BTS y del mejor k-pop tienen un motivo más para celebrar, Netflix anunció que Bring The Soul - La película, el documental sobre uno de los grupos de k-pop más queridos del mundo, estará disponible en el servicio a partir del 10 de septiembre y estará totalmente doblado al español.

Te podría interesar: Netflix anuncia la llegada de 34 series y películas coreanas en 2023

La producción sigue al grupo durante la gira mundial Love Yourself: Speak Yourself, cuando ofrecieron conciertos en vivo entre 2018 y 2019. Además de grandes momentos de sus multitudinarios shows en estadios de ciudades como Seúl, Londres, París, Los Ángeles y Nueva York, el documental muestra en detalle las rutinas y conversaciones entre Jungkook, V, Jimin, j-hope, Suga, Jin y RM.

La película ‘Bring The Soul’ de BTS llega a Netflix el 10 de septiembre. / Foto: BIGHIT Entertainment

Te podría interesar: Netflix conquista a México y Latinoamérica a través del contenido coreano

¡El documental tiene todo lo que los fans del k-pop quieren saber!, los momentos de reflexión de sus ídolos, la preparación para sus presentaciones en vivo, las revelaciones de sus inseguridades y de aquello de lo que se sienten más orgullosos, incluso algunos momentos en el gimnasio o arreglándose el pelo. Además, curiosidades sobre los cantantes y cómo es el proceso de las giras. Por supuesto no podían faltar las impresionantes escenas de sus actuaciones en vivo, que harán que todos bailen y canten mientras las ven.

Llega un documental sobre una de las eras más ICÓNICAS de BTS. Bring The Soul: the Movie acompaña a la banda en la gira Love Yourself 💖 Se estrena el 10 de septiembre. pic.twitter.com/QbbMZn5gB9 — CheNetflix (@CheNetflix) September 2, 2023

Te podría interesar: Netflix; seis nuevos k-dramas que te robarán el corazón

El documental se estrenó por primera vez en 2019 en salas de cine de diferentes partes del mundo y es dirigido por Jun-Soo Park, quien también es responsable del documental de la gira Break The Silence (2020), J-Hope - In The Box y SUGA: Road to D-Day.