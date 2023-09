Conoce el incómodo momento que vivió Nicola Porcella por mujeres sin control

La gira que inició Nicola Porcella por México ha sido un éxito. El participante de ‘La Casa de los Famosos’, ha estado presente en diversos lugares compartiendo con su público y seguidores. A pesar de que Nicola ya lleva un recorrido actoral en Chile, su popularidad ha crecido desde su proyección en el reallity, lo que ha desatado la euforia de muchas mujeres y para él, todo ha sido un descontrol.

Indignación

Este encuentro con el público lo vivió el exfutbolista en Chetumal, capital de Quintana Roo. Allí se disfrutó de un bonito espectáculo hasta que ciertas mujeres querían estar encima de él y comenzar a tocar sus partes prohibidas. El momento se volvió indignante según algunas de sus fans y el famoso tuvo que salir custodiado por efectivos de seguridad. Ante la situación se hizo viral una publicación donde se pide respeto para Nicola.

Ante algunos incidentes recientes, les comparto mi opinión personal.

Somos, según sus palabras, su segunda familia.

Nicola siempre nos ha tratado con respeto, cariño, y gratitud. Merece lo mismo de nosotros.#NicolaPorcella pic.twitter.com/fH65vSVNl8 — Wen Ruano | 1% ❤︎✦ (@Wen_Ruano) September 3, 2023

A pesar de lo acontecido, el exintegrante del team ‘Infierno’ mantuvo su sonrisa y algunos de los internautas comentaron su post donde manifiesta agradecimiento por todo lo el apoyo que le han brindado.

“Bravo Nico te mereces todo este recibimiento de tus fans qué te amamos mucho”, “Puro éxito!!!! Te deseo lo mejor Nico!!! Estamos aquí para ti”, “A Nico lo queremos de conductor, de actor, en la redes, hasta en el arroz, te queremos muchoooooooo Nico”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

El segundo lugar de La Casa de los Famosos dijo:

“Disculpen si no me pude tomar fotos con todo el mundo, me pedían los dueños de que tenía que avanzar. Saben que yo me quiero tomar fotos con todos y se pone muy difícil, allí hubo un par de señoras que no se portaron muy bonito también, eso ocasionó lo otro. Yo me quiero tomar fotos con todos, no existe personas más agradecida que yo con todos ustedes”, explicó en sus historias de Instagram.