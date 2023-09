Jorge Carbajal arremete contra Wendy Guevara por llamarlo mentiroso

Durante una transmisión en vivo del programa, “En Shock”, Jorge Carbajal dejó en evidencia a Wendy Guevara, quien hace unos días lo llamó mentiroso por ventilar algunos de sus próximos proyectos.

El comunicador atrapó a la influencer en su mentira, por una información que ella misma compartió y que él había dicho anteriormente, pero, según él, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” quiso dejarlo como un mentiroso con sus seguidores.

De último momento...se captó a la cantante Sia, arreglando a la famosa Wendy Guevara, se rumora que es la nueva estilista 🤭 JAJAJ#WendyGuevara pic.twitter.com/5OlJg7GfsC — ~My Wenchis ♡ (@WencchisGuevara) September 1, 2023

No obstante, cabe aclarar que Jorge Carbajal compartió la noticia de que Wendy Guevara y Sergio Mayer se habían peleado por un asunto de contratos laborales y dinero, y también mencionó que la dos grandes compañías estaban interesadas en trabajar con la influencer.

Wendy Guevara sí hará una colaboración con Amazon, esa fue la mentira que quiso ocultar según Jorge Carbajal

Cuando Wendy Guevara y Sergio Mayer se enteraron de lo que había dicho Jorge Carbajal sobre ellos, lo llamaron mentiroso, que todo lo dijo era mentira, así que para comprobar que no fue así, el comunicador enseñó la prueba de que la mentirosa era la influencer

“Yo solo se los pongo aquí para que sigan diciendo que soy un mentiroso, a mi no me da o me quita que me digan mentiroso, pero ahí las cosas se van demostrando”, expresó el periodista

Jorge Carbajal reveló que Walmart y Amazon se mostraron interesados en hacer una colaboración con Wendy Guevara, y en la agenda de trabajo que la también actriz y cantante compartió con sus seguidores, se pudo apreciar que quien encabezaba esa lista era Amazon.

“Con qué crees que empieza la lista de compromiso de trabajo de Wendy Guevara, con una grabación que tiene que hacer para Amazon, no que yo soy un mentiroso”, dijo el comunicador en el canal de YouTube, Productora 69.

De hecho, Wendy Guevara anunció que pronto haría algo con Amazon Prime Video junto a Nicola Porcella. No obstante, algunos usuarios le comentaron a Jorge Carbajal que eso no demostraba que ‘la Perdida’ se había peleado con Sergio Mayer.