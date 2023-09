OV7 tendrá su gran concierto de despedida en la Arena Ciudad de México

Como lo han repetido ya en varias ocasiones OV7 dirá adiós, y han prometido que no volverán - al menos próximamente-. Y es por esto que la agrupación conformada por Lidia Ávila, Kalimba, Óscar Schwebel, Ari Borovoy, Mariana Ochoa y M’balia Marichal, han decidido hacer una despedida muy especial junto a sus fans.

OV7. (Foto: Ocesa Seitrack.)

La noticia fue dada a conocer por la agrupación a través de un comunicado, “el destino los alcanzó y con un cúmulo de emociones y gratitud, OV7 se prepara para ofrecer su último show de despedida en México. La legendaria agrupación pop ha confirmado que su última presentación se llevará a cabo el 14 de diciembre en la emblemática Arena CDMX, marcando el final de una era musical inolvidable”.

Han sido tantas las especulaciones que han rodeado a Lidia, Kalimba, Óscar, Ari, Mariana y M’balia, sobre su convivencia, que en el escrito detallaron que esta decisión está rodeada de amor.

“La decisión de OV7 de despedirse de los escenarios ha sido una elección llena de amor y respeto hacia sus fans, quienes han sido parte esencial de su trayectoria”, y agregaron, “este concierto promete ser un evento inolvidable que encapsulará la esencia de la banda y los recuerdos compartidos a lo largo de 34 años”.

¿Dónde y cuándo será el concierto del adiós de OV7?

La Arena CDMX, es el lugar elegido para esta emotiva despedida. Será el 14 de diciembre, que los asistentes tendrán la oportunidad de revivir los éxitos más grandes de la agrupación y celebrar juntos el legado musical que han dejado.

Este show de OV7 en la Arena CDMX dará por terminada su gira OV7 Treinta, la cual recorrió 60 ciudades en México y Estados Unidos, con más 70 exitosos conciertos que encantaron a los miles de fans que se dieron cita para disfrutar de la agrupación.

OV7 Treinta inició en septiembre de 2022, presentándose de manera exitosa en reconocidos inmuebles, como el Auditorio Citibanamex en Monterrey, el The Pearl en La Vegas, el Majestic Theatre de San Antonio,Tx, el The Palladium de New York, el Youtube Theatre de Los Ángeles, Calf. El The Rosemont de Chicago, el Auditorio Telmex en Guadalajara y el Auditorio Nacional, legendario recinto en el que consiguieron 11 fechas con entradas agotadas.

¿Cuál es el costo de los boletos de OV7?

Los tickets ya se encuentran disponibles en la plataforma www.superboletos.com. Estos son los precios: