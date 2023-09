No la soportan sus vecinos: Violeta Isfel reveló ser ‘ruidosa’ en la intimidad

La actriz mexicana Violeta Isfel ha enfrentado conflictos con sus vecinos debido a su nivel de ruido en la intimidad con su esposo, Raúl Bernal. La situación se ha vuelto tan problemática que la famosa está considerando seriamente mudarse.

En una entrevista con TvyNovelas, Isfel reveló que ha recibido múltiples llamados de atención de sus vecinos, incluso cuando está en la intimidad con su esposo.

“Me han mandado callar, la vecina, en pleno clímax, tocando desde arriba. La última vez hasta le eché más ganas”, expresó Isfel

Además, según la artista, el problema no se limita únicamente a los sonidos fuertes que emite durante esos momentos especiales, sino también a sus horarios laborales, que difieren de los de sus vecinos.

Esto significa que a menudo entra y sale de su apartamento en momentos en los que sus vecinos suelen estar descansando, lo que genera ruidos notorios y molestias.

La actriz reconoce que estos conflictos han sido una fuente constante de tensiones, y ha llegado al punto en el que está considerando mudarse para evitar mayores problemas.

“Ya estamos pensando en poder mudarnos a otro lugar porque es terrible. Tengo una vida muy nocturna, mis domingos son los lunes, yo el domingo me levanto muy temprano, y que yo esté corriendo para los vecinos, no es lo mejor del mundo, no podemos ‘echar pata’ a gusto”, mencionó la actriz

La convivencia con vecinos puede ser complicada, y Violeta Isfel está buscando una solución que le permita disfrutar de su vida privada sin afectar la tranquilidad de aquellos que viven a su alrededor.

Matrimonio Feliz

Violeta mantiene un matrimonio con el empresario Raúl Bernal, con quien contrajo matrimonio el año pasado, tras 4 años de convivencia como pareja.

Bernal es un empresario dedicado al rubro de los productos y juegos infantiles, que mantienen un perfil privado a diferencia de su reconocida esposa.