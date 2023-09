Clarissa Molina por fin confesó las razones de haber terminado su relación con Vicente Saavedra

Clarissa Molina no ha dado detalles de su ruptura con el productor Vicente Saavedra. Muchas han sido las conclusiones que los espectadores han sacado y aun así, ella sigue disfrutando de su trabajo, de sus tiempos libres y abre su corazón a nuevas oportunidades en el amor, aunque finalmente expresó en una entrevista exclusiva para ‘Hola USA’, por qué había decidió dejar atrás su amor con el mánager de Ozuna.

¿Por qué se terminó la relación?

Molina expresó: “Te puedo decir que estoy disfrutando mucho esta época, donde puedo reescribir mi historia como yo quiera. Entonces, creo que esta ventaja de tener la oportunidad de reescribir tu historia es muy importante. Hay gente que se queda conmigo en el corazón para siempre, que siempre estarán ahí presentes; pero los caminos nos llevan por distintos futuros, destinos y nada… creo que seguir hacia delante”, dijo Clarissa, quien dio entender que fue una decisión de ella para dejar a un lado lo que no le hacía bien y querdarse con lo bonito de la historia.

Romper con su futuro prometido causó una sorpresa a muchos de sus seguidores. En el momento la conductora no tocaba el tema, pero ahora considera que no puede cerrar su corazón de volverse a enamorar.

“No estoy cerrada a una relación, no estoy cerrada al amor para nada… estoy abierta al amor, amo el amor y las historias de amor. Me quiero casar en algún momento, me encantaría casarme y formar un hogar”, añadió Clarissa a la revista HOLA.

Sin embargo, el que no perdió tiempo fue su ex quien ya hizo pública su relación con Ninoska Vásquez, una modelo venezolana con la que al parecer, se la pasa muy bien.

Lujo, glamour, regalos y pasión. ¡Todos los detalles de la fiesta de cumpleaños de Ninoska Vásquez junto a Vicente Saavedra! https://t.co/Kvfmqv2iAH — People En Español (@peopleenespanol) August 27, 2023

Por ahora, la reina de belleza con raíces puertorriqueñas sigue derrochando belleza y profesionalismo desde ‘El Gordo y la Flaca’, además de disfrutar de unas merecidas vacaciones en México.