El cantante y compositor puertorriqueño Jay Wheeler está listo para llevar la música urbana al siguiente nivel, por lo que el próximo 28 de septiembre ofrecerá un concierto en la Arena CDMX donde deleitará a todos los mexicanos con sus éxitos que lo han consagrado como un referente del reguetón, en entrevista con Publimetro, compartió, “Estoy muy nervioso, en realidad no tengo una expectativa con respecto al concierto porque los mexicanos me han dado mucho apoyo desde el día uno a través de las plataformas digitales, ellos son los que más me escuchan, siempre van a ser muy importantes para mí, pero sí estoy muy nervioso y estoy esperando que todo salga perfectamente bien”, dijo.

Ven y disfruta con @jaywheelerpr en la #ArenaCDMX este 28 de Septiembre.



¡Aprovecha el #SuperMiércoles2x1 de #Superboletos!



👉 La promoción se debe seleccionar en el último paso de tu compra en “PROMOCIONES Y DESCUENTOS”

🎫 Aplica para zonas: Cancha VIP y Celeste pic.twitter.com/Qt7v9Ybj3l — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) May 17, 2023

El cantautor señaló que la clave del éxito es la disciplina, humildad, consistencia y el respeto que uno como artista le tenga a sus fans, “Tienes que hacer la música con el corazón, eso al final se transmite y los fans lo notan”. Por otro lado, aunque fue en 2016 cuando comenzó su carrera, Wheleer ya tiene pensado en el retiro, “Me quiero retirar a los 35 años, pero no es porque en la música no me vaya bien, sino porque no puedo con los vuelos o aviones, no puedo con el estrés que me causan, simplemente son cosas que a mí personalmente me están afectando al nivel que hasta me siento de mayor edad, me da miedo que algún día pierda la cabeza y haga una locura”, compartió.

Jay Wheeler está listo para su concierto en la Arena CDMX. / Foto: Cortesía

Sin embargo, antes de que todo esto suceda, el intérprete señaló que aunque ha estado nominado en un par de ocasiones, le gustaría ganar un premio GRAMMY y agregó que nunca ha sido de esas personas que se arrepienten de las cosas, “Yo de lo único que me arrepiento es de lo que no hice”. Asimismo, mencionó que el mejor consejo que le han dado vino de parte de su padre, “Siempre sé un líder y no un seguidor”.

El puertorriqueño mencionó que uno de los momentos más especiales de su vida fue cuando se presentó por primera vez en Puerto Rico y todas las personas estaban coreando sus canciones, lo que hizo que se derrumbara en el escenario y fue ahí donde decidió que quería vivir de la música, “Soy fanático de lo que yo hago y no es porque quiero ser narcisista, es porque me gusta mi música, lo que más me gusta son las preparaciones del proyecto y llevarle el concepto visual y auditivo, mi cosa favorita específicamente tiene que ser grabar música”.

Jay Wheeler está listo para su concierto en la Arena CDMX. / Foto: Cortesía

Por último, Jay Wheeler compartió que en este año estrenará su nuevo álbum titulado ‘Trappy’, y el próximo 22 de septiembre lanzará el primer sencillo que se desprende de este material, para posteriormente sacar un segundo single y para finalizar con el lanzamiento del álbum, “Estoy haciendo muchas cosas diferentes con este disco, es un proyecto totalmente distinto a lo que yo he hecho, quiero que a la gente le encante, quiero darle lo mejor de mí a las personas, es lo único que quiero para terminar este año”.