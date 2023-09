Ferka le responde a Arath de la Torre: “que no me salude y que sea congruente”

Hace unos días, por un error en la transmisión del programa “Hoy”, se pudo escuchar cuando Arath de la Torre dijo que no toleraba a Ferka cuando no se encontraba frente a las cámaras, y ese momento fue muy comentado en las redes sociales.

Muchos estaban esperando que María Fernanda Quiroz compartiera su opinión al respecto, pero al día siguiente solo posteó “¡avísenle!” a través de Twitter (ahora llamada X), y no dijo más nada.

⚡ Ferka responde a Arath de la Torre tras decir que no la tolera; le manda fuerte mensaje (VÍDEO) https://t.co/R9O51s1duP pic.twitter.com/Enz3fEzx6A — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) September 13, 2023

Pero en un reciente encuentro que tuvo con la prensa, los reporteros le preguntaron directamente a Ferka lo que opinaba del comentario que Arath de la Torre dijo sobre ella.

Ferka quiere saber con quién estaba hablando Arath de la Torre

“Avísenle que estaba abierto (el micrófono). ¿Qué te puedo decir? Él puede opinar lo que sea. Nada más sí le digo ‘mijo, cuídate’. Es su opinión, que no me tolera, es lo que decía ‘no tolero a Ferka’. Me encantaría saber a quién se lo estaba diciendo”, expresó María Fernanda Quiroz a la prensa.

¡Una raya más al tigre!



Le dejan abierto el micrófono a Arath de la Torre en el programa HOY y se le sale decir: “A FERKA no la tolero” |

Ese señor su peor enemigo, es él mismo. Sin duda. @Ferka pic.twitter.com/T5MQhQbyXU — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) September 8, 2023

A pesar de haber bromeado al respecto, Ferka admitió que sí le afectaron un poco las palabras de Arath de la Torre, pues llegó a pensar que tenían una relación cordial, por lo que no creyó que le cayera tan mal.

“Me saludaba muy bien. Entonces hay que decidir; si así es, pues nada más que, para la próxima vez que no me salude y que sea congruente”, pidió la exparticipante de “La Casa de los Famosos México”.

Además, Ferka dijo que tenía la sospecha de que Arath de la Torre se molestó con ella, después de hablar de la polémica con Joana Vega-Biestro cuando estaba en “Se te estuvo di y di”.

“Ya lo había visto como seco. No sé si se enojó porque di la nota de Joanna Vega-Biestro o por mi linda cara. No sé, pero pues ¿qué te digo? Él ha tenido muchos resbalones de ese tipo. Me encantaría saber por qué no me tolera. Ojalá tenga razones contundentes, pero tampoco me importa”, detalló la actriz.