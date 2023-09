Wendy Guevara le responde a Ferka sobre envidiar el éxito musical de Jorge Losa: “nadie se enoja por eso”

Hace unos días, Ferka dijo en una entrevista que los miembros del team infierno envidiaban el éxito que estaba teniendo su novio, Jorge Losa, con su canción ‘Pégate pa mí’, y Wendy Guevara no tardó en responderle.

La influencer se encargó de notificarle a algunos de sus compañeros de team, en concreto, a Apio Quijano, a Sergio Mayer y a Poncho de Nigris, lo que dijo María Fernanda Quiroz sobre ellos.

Todos se sorprendieron al principio y admitieron que hasta ese momento no se habían enterado, entonces, Wendy Guevara dijo: “Ahorita que me preguntaban eso de Ferka, ellos hicieron un video en donde dicen que nosotros, los del team Infierno, estamos muy atacados, por el éxito de la canción y dije: ‘ay, va, entonces, junto con Shakira de la mano su éxito’”.

“Si le está yendo bien a la canción, qué padre, qué bonito. Pero, nadie se enoja por eso. No sé por qué no la quieran. (…) Yo creo que ella es muy competitiva en los realities que ha estado (…) Ella siempre ha estado como muy a la defensiva por querer ganar. Ella no supo cómo hacerlo en La casa de los famosos”, expresó Wendy Guevara sobre su excompañera.

A través de un live, Ferka decidió responder a la influencer y a sus compañeros de la siguiente manera: “Me sorprende muchísimo que ellos a donde van, live que hacen, entrevistas que hacen, no dejan de hablar de nosotros y yo, de verdad, ya ni los fumo, ni los pelo”.

Asimismo, dijo que al menos ella y Jorge Losa sí tenían proyectos en los que ocuparse, pues el actor español estará en una obra de teatro, pero de ella no se sabe en qué otro proyecto formará parte.

Además, los usuarios le recordaron a Ferka que tanto ella, como el resto del team cielo, estuvieron tirándole hate y hablando mal del team infierno durante la transmisión del programa, y todavía lo siguen haciendo, para prueba ello, la entrevista donde dijo que le tenían envidia al “éxito musical” de Jorge Losa.