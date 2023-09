¿Por qué Poncho de Nigris regaló su IPhone 14? El actor habla del tema

Poncho de Nigris anunció a sus más de 4,6 millones de seguidores un pequeño concurso en donde le otorgaría al ganador el teléfono celular que recibió como premio por su participación en ‘La Casa de los Famosos’, se trata de un iPhone 14 Pro Max, el cual entregaría con su firma y algunas palabras emotivas.

No obstante, aunque el animador regiomontano de manera voluntaria decidió sortear equipo, algunos de los usuarios se han preguntado cuál es la verdadera razón por la que este se encuentra realizando esta acción que sin duda alguna sorprendió a todos.

Por este motivo, el famoso dio a conocer cuál era la causa por la que prefería entregárselo a uno de sus seguidores.

¿Por qué Poncho de Nigris quiere regalar su IPhone 14 Pro Max?

Según lo comentado por el actor, en el momento no posee este mismo modelo de iPhone, sino uno anterior, pero comenzó a pensar que era mejor idea regalárselo a alguien más, que quedarse para uso personal.

“No tengo ni el 14, pero para mí no es tan importante esa onda, aunque sea nuestra herramienta de trabajo”, afirmó de Nigris.

Asimismo, dijo que le daba flojera el cambiar de equipo. “Es un regalo que me gané en la final, casi, pero me dio flojera cambiarlo, mi celular, yo traigo el 12 o el 13, y me dio flojera y dije ‘se lo voy a regalar a la gente’”.

Sin embargo, ninguna de estas son las razones por la que se encuentra realizando el sorteo del iPhone 14 Pro Max, y es que, según explica, prefiriere entregárselo a uno de sus fans, ya que sin ellos no hubiera sido posible llegar hasta el final del Reality show, así que ese smartphone se lo dará como regalo al ganador o ganadora del concurso.