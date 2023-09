Belinda da 70 mil pesos al elenco de ‘La más draga’

‘La más draga’ se ha convertido en uno de los programas más populares de YouTube, hace pocos días se estrenó la sexta temporada, y como en cada una de las entregas la producción invita a diversas personalidades que son aliadas de la comunidad LGBT+, es por ello que el segundo capítulo contó con la presencia de Belinda.

También te puede interesar: Susana Zabaleta genera polémica en ‘La más Draga 6′

Todas las participantes del popular concurso intentan demostrar su talento y personalidad a través de su propuesta artística, con el objetivo de ganar el premio y la corona que tiene un gran valor dentro de la escena drag de Latinoamérica.

Belinda regala dinero a participantes de ‘La más draga’

Desde hace varias temporadas la intérprete de 34 años era una de las invitadas más solicitadas de parte de los fanáticos, es por ello que generó tanta emoción su participación. Por su parte, Belinda expresó su admiración por el drag mexicano y agradeció el apoyo que ha demostrado la comunidad en su carrera.

“No saben la emoción que tengo de estar aquí. Deseaba estar aquí desde hace mucho tiempo. Gracias a mi comunidad por el apoyo, me muero de ganas por ver a las feminosas, sé que tienen algo preparado espectacular. Yo ya decía, quiero verlo en vivo. Me encanta que es un programa cien por ciento mexicano, me siento en otro mundo, me encanta”, agregó.

En el segundo episodio de ‘La más draga’ todas las participantes tuvieron que hacer una pasarela con inspiración en Frida Kahlo, finalmente Mizz Peaches y Ank Cosart obtuvieron criticas negativas de parte de los jueces, pero antes de enfrentarse en el doblaje del tema “En la obscuridad”, Belinda sorprendió al elenco al obsequiar 5 mil pesos a las 14 participantes, es decir, un monto de aproximadamente 70 mil pesos.

“Todas ganando como siempre, no hay menos para mí, todas lo hicieron increíble cada uno a su estilo. Yo le voy a dar cinco mil pesos a todas, esta noche. De mí para ustedes, un regalo con mucho cariño”, dijo.