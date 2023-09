Erik Rubín anuncia que pronto dejará de vivir junto a Andrea Legarreta y sus hijas

Todo parece indicar que, dentro de poco, Erik Rubín dejará la casa donde vive con su ex Andrea Legarreta y sus hijas, para finalmente concretar su separación y ver hacía dónde lo dirige esta nueva etapa en su vida.

Una de las críticas más fuertes que ha recibido la expareja es que sigan compartiendo residencia a pesar de que hace meses anunciaron el fin de su relación, pues creen que se trata de una estrategia publicitaria de su parte.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se separan tras 22 años de relación. Se trata de "una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses", escribió la pareja en un post en sus redes sociales. pic.twitter.com/BFIHmwgk3N — Adela Micha (@Adela_Micha) February 23, 2023

No obstante, en más de una ocasión, Erik Rubín y Andrea Legarreta han dicho que esta separación era un proceso delicado para ellos y querían hacerlo de la manera menos dolorosa posible, sobre todo por sus hijas, además de aclarar que ellos se siguen llevando muy bien.

“Sigo aquí en casa, no hemos podido hacer el ejercicio. Ahorita que sucedió esto de su mami, creo que no era un buen momento”, detalló Erik Rubín, para resaltar que no se había ido antes para no generar más conflicto en su familia.

Tras 22 años de relación, Andrea Legarreta y Erik Rubin anuncian su separación. pic.twitter.com/L9xo0XXhvt — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 23, 2023

Pero ahora siente que llegó el momento de hacerlo y de poner en práctica lo que le recomendó su terapeuta: “Pero como lo hemos platicado, tenemos que hacer el ejercicio completo, entonces, estoy a un par de semanas de hacerlo y salirme para ser obedientes y ver realmente (lo que pasa)”.

Erik Rubín admitió que sabe que será algo muy doloroso de llevar a cabo, aunque es algo que tiene que hacer para poder mejorar: “No es fácil, es un proceso doloroso, pero que, de entrada, nos ha servido porque creo que estamos mejor ahorita que antes (...) Entonces, confiar en el tiempo, que todo es perfecto. Y darnos cuenta dónde estamos parados como pareja porque hay un gran amor”.

Asimismo, finalizó que este próximo paso no sería una ruptura con Andrea Legarreta y la familia que crearon juntos, sino una transición, además de ser algo de lo que habían estado hablando desde hace un tiempo.