La actriz Karla Zapien pide disculpa pública de Hugo Stiglitz por daño moral

Durante este año, ya son muchos casos de supuestos abusos que se ventilan por las redes sociales. Actrices, en su mayoría, utilizan las plataformas digitales para revelar secretos que habían guardado por años que dejaron marcada su salud mental.

Durante el programa La esquina de las primicias del canal Bandamax, Karla Zapien confesó la historia que vivió con el actor y productor mexicano Hugo Stiglitz quien, aseguró, abusó de ella cuando tenía 17 años.

“Mi caso fue cuando yo empecé en la actuación, conocí a Hugo a los 17 años en Guadalajara y me dijo que mi perfil era muy de cine. Trabajamos juntos… Era mi primer pie dentro de una película”, reveló la actriz tapatía al programa.

Señaló que se sintió inspirada por la revelación de Sasha Sokol y se animó a contar su historia frente a las cámaras tras varios años de mantenerlo en secreto.

“Él me engañó y me dijo que tenía trabajo para mí. Me trajo con engaños de Guadalajara para acá y me metió a un hotel de Tlalpan y ahí abusó de mí”, comentó.

¿Interpondrá denuncia?

Karla Zapien informó que no denunciará y estas fueron las razones: “Estuve investigando con abogados, con feministas. Ya tengo tres años investigando y no hay forma. No tengo demanda”. Manifestó que solo espera alguna disculpa pública.

“No hay denuncia, pero vengo a contar mi historia para que otras mujeres hablen, que no se lo quede, no lo debe vivir nadie más”. — Karla Zapien

Por el momento, no ha podido realizar la denuncia formalmente, ante las autoridades, porque el delito cometido ya prescribió.

“Lo cuento porque quiero liberarme, ya no puedo vivir con eso. Estoy haciendo esto porque ya traté de hacer por la vía legal, pero ese delito prescribió. Las leyes en México no son indefinidas. Ya tengo tres años tratando de hacerlo y no hay manera”, dijo.

