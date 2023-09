Peticiones que hace Ricky Martin a su paso por Sinfónico Tour en México

Todo está casi listo para el regreso de Ricky Martin a Guadalajara. El artista presentará este miércoles, una versión sinfónica de los mayores éxitos de su carrera.

“Ricky Martin viene con una banda sinfónica gigantesca. Mucha gente cree que al ser sinfónico será algo clásico y lento como recital, pero nada que ver. El artista da una energía muy positiva, se la pasa bailando e interactuando con la gente, algo que no se pierde en este formato. No es un show para estar sentado, sino para bailar como suelen ser sus shows con una dosis de romanticismo”, señaló Manuel Macías, promotor.

Ricky Martin en Guadalajara: horarios, objetos prohibidos, canciones y todo lo que debes saber.

Guadalajara será el único venue (foro) en un estadio como sede, por lo que lo hace especial.

“El concierto dura 90 minutos y está aforado para 18 mil personas: 70% en sillas instaladas en la cancha y 30% en gradas”, señaló Edgar García, de la parte de producción.

El horario oficial del inicio del espectáculo sinfónico del intérprete de La mordidita está programado a las 21:00 horas, por lo que es recomendable llegar al Estadio Tres de Marzo poco tiempo antes de dicho horario. No habrá artista sorpresa previo al inicio del show del cantante.

Ricky Martin sigue su paso por la República Mexicana con sus conciertos sinfónicos. (Foto: Leandro V. Comisarenco / Gabriela Acosta.)

Los objetos que no podrán ingresar al lugar son alimentos, bebidas externos, paraguas, equipo profesional para grabar audio, equipo profesional para grabar video, cámaras fotográficas profesionales, ni cualquier tipo de arma o maquillaje.

“Sorprende la sencillez del hombre (Ricky Martin), porque come en el catering internacional con el staff, no pide nada exótico y convive con todo el crew. Él llega muy temprano al lugar, por lo que hay mucha convivencia con el equipo. No hay ninguna excentricidad en sus peticiones en comparación con otras artistas”, agregó Mosh, la encargada de la producción de la gira.

El también actor llevará a cabo su concierto en el Estadio 3 de Marzo ese 27 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, la penúltima parada de su gira por México.

Ricky Martin finalizará Sinfónico Tour este 29 de septiembre en Monterrey.

Cuenta regresiva para el concierto de @ricky_martin en Guadalajara. Así luce el montaje a un día de su show sinfónico #estadio3demarzo #rickymartin @PublimetroMX pic.twitter.com/RvXJwAconE — Gabriela Acosta (@gacosta13) September 26, 2023

Horarios para su concierto en Guadalajara

13:00 horas: apertura al lobby del estadio.

18:00 horas. Ingreso al estadio.

21:00 horas. Inicio del show

A detalle

300 metros de pantalla

60 músicos en escena

20 toneladas de equipo

200 personas trabajando para el show

Setlist

Pégate

Volverás

Gracias por pensar

La bomba

Con tu nombre

Fuego de noche

Disparo al corazón (medley)

El amor de mi vida

Te extraño

Asignatura

Vuelve

Lola

María

La mordidita

Livin’ la vida loca

Vente pa’ ca

Cup of life

Encore: Tal vez y Tu recuerdo