Wendy Guevara recibe propuesta para grabar misterioso video con Babo

Wendy Guevara ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, ya que sus polémicas declaraciones generaron enemistades con otras personalidades del medio artístico; sin embargo, sus proyectos profesionales siguen resaltando, en especial después de revelar una propuesta que recibió del cantante Babo.

Luego de ganar la primer temporada de ‘La casa de los Famosos México’, la influencer mexicana catapultó su carrera en los medios tradicionales, es por ello que recibió diversas ofertas para protagonizar telenovelas y programas; no obstante, se mantiene enfocada en sus redes sociales, colaboraciones y shows.

¿Wendy Guevara grabará colaboración con Babo?

Respecto a una nueva colaboración, Guevara compartió a través de una transmisión en vivo la propuesta que recibió del cantante de Cártel de Santa, puesto que estaría por lanzar un nuevo tema acompañado de un video que tendrá la participación de figuras populares.

“Me buscó Babo para que salga en un videoclip. Yo le dije que voy a ver. A lo mejor se me hace, hermanas, aunque sea un agarrón de rea** por ahí. No es una colaboración de música, es para salir en un video musical con Babo. Van a estar más personas, influencers, del medio, como ustedes les quieran llamar. A mí no me gusta llamarme artista ni así, yo soy influencer, soy la chica de YouTube”, comentó.

Sobre los detalles, Wendy aseguró que no trabajarían juntos en el tema porque su colaboración estaría enfocada en el videoclip; por otro lado, la integrante de ‘Las perdidas’ explicó que tendrá que organizar su agenda para lograr participar en el nuevo proyecto de Babo, en especial para no poner en peligro las fechas de su gira ‘Resulta y Resalta’.

“Sí, pero creo que van a poner los días más, van a ver para que podamos todos y la neta yo sí quiero, es que tengo lleno de trabajo, pero quiero conocer a Babo, quiero echar pe** y mentarnos la mad** porque sé que es muy raza, como muy sencillo”, señaló.