¿Miguel Bosé superó su enfermedad?

No ha sido fácil para un cantante como Miguel Bosé tener que darle un alto a su carrera porque fue diagnosticado con una enfermedad que le arrebató su voz de forma momentánea. El artista ofreció una entrevista para ‘El Hormiguero’, con Pablo Motos donde habló de diversos temas de su vida, en especial del episodio tan complicado por el que atravesó al perder la voz de manera temporal.

“Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cual es el timbre de la voz de su padre” dijo Miguel Bosé quien hoy en día ha podido ir recuperando su salud”, expresó.

Los médicos luego de varios estudios determinaron que la causa de haber perdido la voz, estaba asociada a una muela, y es que una infección en esta zona por un implante mal puesto, provocó que por ocho años, el cantante tuviera que darse un receso en su carrera musical.

“Me contó que el problema era una muela, al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de 8 años” compartió Miguel Bosé.

El español no perdió la ocasión de narrar el desagradable momento que le tocó enfrentar en su casa de México. Presuntos delincuentes llegaron a su residencia e incurrieron en su propia morada mientras todos dormían.

Los fans de Bosé le dejaron mensajes de apoyo: “Gracias Miguel por compartir con nosotros esta dura experiencia. Eres muy grande”, “Waoooo Miguel Bosé, quiere mucho a México”.

“Señor, siento mucho por lo que ha pasado usted y su familia, entiendo que quizá esté asustado pero es importante denunciar”.

“Uno nunca sabe lo valiente que se puede sacar de adentro hasta que la vida te obliga. Bravo Don Miguel. Oreja 2 y rabo”, son algunos de los comentarios en redes sociales.