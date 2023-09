Alfredo Adame reaparece cantando cumbia tras alarmante mensaje de su hijo

Alfredo Adame se ha visto involucrado en diversas peleas en los últimos años, por lo que muchos lo ven como una de las figuras públicas más polémicas de la farándula, lo que ha ocasionado un distanciamiento total de sus familiares y sus hijos, entre estos con Sebastián Adame, quien continúa manteniéndose al pendiente de su padre y ha manifestado su preocupación al no saber nada de él.

Le puede interesar: Alfredo Adame: así respondió a los rumores de su romance gay

Por este motivo, durante un encuentro con los medios de comunicación hace unos días, el joven aseguró que ha pasado un tiempo en el que no se ha dicho sobre ninguna polémica en la que Adame esté involucrado.

“Justamente es lo que yo estaba pensando el otro día, como que ya van muchos días que no sale diciendo nada. Hasta a mí me preocupa”, dijo en forma de broma, aunque luego acotó: “Mira, desafortunadamente con mi papá, pues ya nadie sabemos qué es lo que va a hacer después. Me gustaría pensar que sí (cambió), pero pues quién sabe. Ojalá”, señaló.

Sin embargo, luego de estos comentarios el famoso actor apareció nuevamente en redes sociales, pero esta vez en una faceta que muy pocos conocían, pues como es bien sabido, Adame se ha mostrado como actor, DJ, político, entre otros y ahora también como cantante de cumbia.

Sucede que el mexicano, en medio de la preocupación de su hijo al no saber nada de él, anunció en su cuenta oficial de Instagram un nuevo tema musical que se titula ‘La cumbia del Mame’, que realiza en colaboración con ‘El Negro más guapo’.

En los videos e imágenes compartidas, se puede ver Alfredo Adame utilizar un pantalón negro en combinación con su chaqueta que tiene algunas líneas y letras blancas, además de agregar unas gafas oscuras, pero lo que más les gustó a muchos fue su joyería, ya que este se muestra con anillos y collares grandes, tan cual lo utilizan algunos cantantes.