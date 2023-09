Nicola Porcella habría sido acosado por fanática

Nicola Porcella se ha convertido en una de las celebridades más populares de la televisión mexicana, especialmente después de su participación en ‘La casa de los Famosos México’, reality show donde ganó el segundo lugar; como resultado, la carrera del peruano dio un giro inesperado.

El exfutbolista se robó el corazón de miles de televidentes, es por ello que ha sido contemplado para diversos proyectos televisivos, además de continuar con los planes de su gira por estados de la República Mexicana, en donde suele ofrecer una convivencia con sus fanáticas.

¿Nicola Porcella fue acosado por una fan?

A través de redes sociales se volvió viral un clip que captó a Porcella mientras se tomaba fotografías con sus seguidoras que pagaron para acceder al Meet & Greet; sin embargo, en un momento fue sorprendido por una mujer que intentó besarlo en la boca.

El instante generó diversas reacciones en las personas que se encontraban presentes, en especial en Nicola, quien se mostró incómodo por la actitud de la mujer que habría rebasado los límites de su espacio, pero intentó cambiar su semblante para continuar con el evento.

Por su parte, usuarios de redes sociales no se guardaron sus opciones, destacando el respeto que deben mantener sus seguidoras para no invadir el espacio de Nicola, además de hablar de las medidas que tendrán que tomar el equipo del segundo lugar de ‘LCDLFM’.

Nicola Porcella enfrenta problemas legales

En medio de una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, Porcella confesó que luego de acudir al Instituto Nacional del Derecho de Autor se percató que su nombre había sido registrado como una marca, lo cual dejó como resultado una serie de problemas legales, mismos que planea que sean resueltos con ayuda de su equipo legal.

“Están registrando mi nombre. Ahorita tengo que mandar a un abogado para que, por favor, no registren mi nombre. Mil cosas están pasando. Están registrando mi nombre como una marca. Entonces, no soy yo. Me están llegando muchos papeles, y no soy yo”, detalló.

Pese a que el influencer no tiene claro lo que sucederá con sus proyectos profesionales y su estancia en México, aprovechó un momento para hablar de las enemistades que han creado con los integrantes del ‘team infierno’, ya que cada uno emprende un camino en solitario.

“Me apoya muchísima gente, pero hay mucha gente tirando hate por temas del Team Infierno. El team Infierno ha sido una etapa muy bonita de mi vida, pero ahora cada uno está haciendo su carrera distinta. Yo creo que cada uno estamos creciendo solos. Entonces no le tiren hate a nadie. La verdad es que nos llevamos todos súper bien. Yo los quiero mucho”, dijo.