Vicente Fernández Jr. llama a su novia “Interesada”, ¿Se casarán?

Mariana Gónzález, la influencer que ha sido conocida como la ‘Kim Kardashian mexicana’ es la futura esposa de Vicente Fernández Jr, que nada más y nada menos tiene 20 años menor que él. Su relación ha sido muy criticada por la diferencia de edades y uno de los tantos comentarios que recibe a diario el hijo de ‘Chente’ es que la llamativa mujer, no le ha manifestado un amor sincero, sino más bien por interés. Recientemente Vicente jr, respondió a uno de los internautas en redes sociales.

“Fíjate que Mariana sí es interesada eh” dijo el cantante de forma sarcástica. Posterior a eso, explicó sus razones para llamarla de esta forma. Agregó además: “En todo el trayecto de mi vida, después de mi madre, es la mujer que ha estado interesada en que yo esté bien, física y mentalmente, emocionalmente que me cuide, que me alimente bien, ¿por eso es interesada? Sí si es muy interesada”, dijo el cantante.

A pesar de las aseveraciones del mexicano, los internautas insistieron y le dejaron otros comentarios en su Instagram.

“Si no tuvieras un centavo no estaría allí pobrecita con un arrugado viejito”, “Operada completa, así no sirve wey es trampa”, “Que viva el silicón saludos Vicente junior desde Bogotá Colombia”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

Todos los detalles de la boda se han ido filtrando y se presume que la fecha esté pautada para el 18 de noviembre. Ya hay personas del mundo del espectáculo que han ido recibiendo las invitaciones, como es el caso de Flor Rubio conductora de ‘Venga la alegría’ quien aseguró que ya tiene en sus manos la tarjeta para la unión de Vicente Jr. y Mariana.

También se conoce que será una celebración por todo lo alto, ya que el cantante plasma a diario lo enamorado que está de su futura señora.