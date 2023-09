Archienemigo de Wendy Guevara reaparece y sigue firme en no venderle las quesadillas con nopales

Antes de que Wendy Guevara ganara “La Casa de los Famosos México”, ya era una personalidad de internet muy popular, así que sus historias siempre se volvían virales.

Una de las historias más populares fue cuando la influencer relató que una vez un señor se negó a venderle unas quesadillas de guisado de nopales y otro con chicharrón.

Esto es lo que debes de saber de Wendy Guevara: https://t.co/cgSWcf9KTT 🤍 pic.twitter.com/KRUhWvQkGB — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) September 29, 2023

“Véndeme el otro guisado, los nopales junto con el chicharrón. Y él: ‘No, no puedo’. Y yo ‘pero ¿por qué?’ Dice: ‘Porque de seguro cuando te lo pongo no me lo vas a pagar’. Pero te estoy diciendo que te lo voy a pagar mijo, te estoy diciendo que me vendas el otro guisado, el de nopales (...) Le valió tres hectáreas de verga y no me lo quiso vender”, relató Wendy Guevara a sus seguidores.

Antes de entrar a “La Casa de los Famosos México”, el vendedor de quesadillas le había escrito a Wendy Guevara y le recordó el incidente, a lo que la influencer sonriendo le confesó que lo odiaba mucho por no haberle vendido sus quesadillas de chicharrón.

Ese momento fue viral, pero el archienemigo de la querida influencer no se pudo quedar con esa, porque tras su victoria en el reality show y el haberse ganado el cariño de toda Latinoamérica, le avisó que ni sabiendo que tiene millones en su cuenta bancaria, le vendería las quesadillas.

En una reciente transmisión en vivo, el hombre le escribió lo siguiente: “Soy el que no te quiso vender las quesadillas con nopales y chicharrón, solo para decirte que aún con tus millones del reality, no pienso venderte nada y atácate”.

Wendy Guevara se notó sorprendida por el mensaje de su archienemigo, no obstante, rápidamente le dijo “pinche viejo, lo odio” y se echó a reír.