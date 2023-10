Fue en julio de 2022, cuando el cantautor canadiense Shawn Mendes, por medio de un comunicado oficial reveló que su gira mundial ‘WONDER THE WORLD TOUR’, quedaba cancelada debido que se sentía completamente agotado por lo que comenzaría a trabajar en su salud mental.

“Necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente, para volver más fuerte. Esto no significa que no haré música nueva, y no puedo esperar a verlos de gira en el futuro, les prometo que regresaré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar. Los amo a todos y muchas gracias a todos por apoyarme y acompañarme en este viaje”, compartió Shawn Mendes a través de sus redes sociales.

Sin embargo, los meses pasaron y el cantautor canadiense de ahora 25 años de edad, publicó dos sencillos más, el primero “Heartbeat” para la película ‘Lilo, Lilo, Cocodrilo’, donde también presta su voz y meses más tarde, en 2023, otro titulado “WHAT THE HELL ARE WE DYING FOR?”, el cual fue estrenado el junio de este año.

¿Shawn Mendes anunciará su retiro ‘indefinido’ de la música?

Tras este lanzamiento, sus fans se comenzaron a preguntar si el intérprete de ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’ regresaría a la música antes de finalizar el año, sin embargo, en las últimas horas, surgió un rumor donde se dice que Shawn Mendes está contemplando retirarse ‘indefinidamente’ de la música.

Shawn Mendes en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Todo esto comenzó debido a que un usuario anónimo envió a la cuenta de chismes de DeuxMoi, un reporte donde insinuaba el retiro de un cantante masculino, el cual no ha lanzado música desde hace varios meses, “Él cree que no está en su mejor momento en este momento. en cuanto a creatividad... y quiere tomarse un tiempo para recuperar la pasión por la música y la interpretación”, se lee en la captura de pantalla compartida por la cuenta.

¿Shawn Mendes anunciará su retiro ‘indefinido’ de la música?. / Foto: Instagram (deuxmoi)

Tras estas declaraciones, se comenzó a especular que podría tratarse de Shawn Mendes ya que su último álbum fue publicado tres años atrás, mientras que otros aseguran que también se trataría de Justin Bieber, Bruno Mars o Frank Ocean.