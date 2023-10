Federica Quijano desmiente que su hermano Apio se negara a compartir escenario con GB5

Recientemente se armó una polémica en torno al “90′s Pop Tour”, pues Apio Quijano anunció que, en solidaridad con Sergio Mayer, no compartiría escenario con GB5, pero ahora su hermana, Federica Quijano, ha salido a aclarar todo.

Muchas personas, incluyendo un integrante del nuevo Garibaldi, expresaron la falta de profesionalismo del integrante de Kabah, sobre todo, porque era un problema que no le concierne para nada.

Entonces, el 29 de septiembre el espectáculo de los “90′s Pop Tour” se presentó en la Arena CDMX y aunque fue un éxito, llamó la atención que Apio Quijano cumplió con su palabra y no se presentó con ellos.

Federica Quijano asegura que los organizadores de los “90′s Pop Tour” no contemplaron un show en conjunto

Federica Quijano aseguró que las declaraciones de su hermano fueron sacadas de contexto y aclaró que la ausencia ese día se debió a que no tenían pautado el tema “La ventanita”, dentro de su setlist.

“Sacan de contexto los comentarios. Apio no tenía que estar en esa canción (La ventanita). Ni yo. No está puesto en el setlist. No es como una falta de lealtad o ese tipo de cosas. Hay espacios donde no tenemos que estar todos”, detalló la integrante de Kabah.

También aprovechó para aclarar el estado de su hermano luego del accidente que tuvo en una presentación, donde se lastimó su pie.

“Gracias a Dios, no se rompió el pie. Se lastimó el ligamento y estará con botita tres días”, compartió Federica Quijano, quien aclaró que el accidente se debió porque Apio se quitó su auricular y no escuchó las advertencias del equipo sobre el elevador que se movió.