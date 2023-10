TOMORROW X TOGETHER comparte tracklist de su tercer álbum ‘The Name Chapter: FREEFALL’. / Foto: BIGHIT Music

Los íconos globales de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) dan a conocer el tracklist de su tercer álbum de estudio, The Name Chapter: FREEFALL, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de octubre. El nuevo álbum tendrá un total de 9 pistas, “Growing Pain”, el sencillo principal “Chasing That Feeling”, “Back for More” (TXT Ver.)”, “Dreamer”, “Deep Down”, “Happily Ever After”, “Skipping Stones”, “Blue Spring” y “Do It Like That”.

The Name Chapter: FREEFALL trata de la juventud enfrentándose cara a cara con la realidad. El mundo real es desconocido e inevitablemente desafiante, pero el álbum captura la determinación de los jóvenes para encarar la realidad y seguir adelante. El sencillo principal “Chasing That Feeling” señala un nuevo comienzo en la realidad después de dejar atrás un dulce pasado que no les permitía crecer. Diferenciándose de otros himnos juveniles llenos de esperanzas y sueños, la banda se vulnera y enfrenta el dolor, las ansiedades y el vacío que resuenan profundamente con las experiencias de la juventud de hoy.

El nuevo lanzamiento recluta a múltiples productores de renombre a nivel mundial. Rock Mafia, que ha trabajado con Selena Gomez, Miley Cyrus, Zedd y más, participó en el sencillo principal “Chasing That Feeling”. Ryan Tedder, conocido por su trabajo con Beyoncé, Adele, Taylor Swift y más, así como HARORO, un productor y cantautor surcoreano aclamado por la crítica, también se unió a la alineación para completar el álbum.

La contribución de los miembros a la producción del álbum es otro elemento destacado. Para la canción de fans “Blue Spring”, BEOMGYU participó en la producción, mientras que el resto de los miembros participaron escribiendo letras para mostrar la versatilidad cada vez mayor de la banda. Los miembros comparten créditos en las siguientes pistas: YEONJUN, TAEHYUN, HUENINGKAI en “Growing Pain”, YEONJUN, SOOBIN, BEOMGYU y HUENINGKAI en “Dreamer”, YEONJUN en “Deep Down” y TAEHYUN y YEONJUN en “Happily Ever After”.

Junto con el tracklist, tarjetas que capturan simbólicamente el mensaje de cada canción se revelaron como recursos visuales que reflejan la atención a detalles de la banda. The Name Chapter: FREEFALL estará disponible el 13 de octubre en todo el mundo.

