Se filtra vídeo de Shakira tratando mal a una fanática

Ha empezado a circular un vídeo donde se puede ver cómo Shakira aparta a una mujer de su camino, al salir de un lugar rodeado de periodistas y fanáticos.

Para muchas personas, este fue un gesto sumamente grosero porque probablemente la mujer solo quería tomarse una foto con ella, pero la barranquillera la hizo a un lado ignorándola por completo.

El vídeo fue publicado por un usuario de TikTok llamado Sab4zo, en cuya publicación escribió: “Miren su ídola, Shakira, haciendo a un lado a una fan que solo quería su autógrafo”.

¿Shakira fue ruda con la fan o solo es exageración del usuario?

El vídeo que compartió el usuario de TikTok es un clip corto que fue editado para repetir en cámara lenta lo que hizo Shakira, no obstante, no fue grabado en un buen ángulo, por lo que no se puede ver completamente todo lo que sucede.

Aunque, lo que sí se ve es que la cantante no usa mucha fuerza y es la propia mujer, que es más alta que ella, quien se aparta rápidamente de su camino. Otro detalle que han comentado los usuarios es que probablemente no sea una fan sino una reportera.

Sin embargo, como hay personas tapando el momento no se puede ver bien si llevaba consigo un micrófono, otro usuario comentó que la mujer se parecía a la hermana de Shakira, Lucy Mebarak, pero hasta los momentos no se ha confirmado nada.

La mayoría de los usuarios considera que lo más probable es que la mujer no sea una fanática, como se ha hecho creer, y mucho menos que la intérprete de “Copa vacía” se haya comportado de forma ruda, teniendo en cuenta que estaba rodeada de tantas cámaras.