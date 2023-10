Ernesto D’Alessio afirma que no volverá a casarse tras hacerse oficial su divorcio

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz anunciaron su separación a finales de junio y tres meses después ya están legalmente divorciados, pero había surgido el rumor de que el actor y cantante ya estaría saliendo con otra mujer.

Así que, aprovechando las cámaras del programa “Ventaneando” aclaró que no estaba saliendo con nadie, y que, de hecho, no tiene planes de volverse a casar.

“Se dice que yo tengo otra novia. Es completamente falso. No pienso tenerla, es más, es prácticamente imposible que yo me vuelva a casar. Yo me casé una sola vez en mi vida y para siempre”, afirmó Ernesto D’Alessio.

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz estuvieron juntos por más de 16 años y llegaron a tener 4 hijos, y precisamente por ellos, han intentado llevar su separación de la manera más amistosa posible, asimismo, han intentado mantener una relación cordial y amistosa entre ellos.

Ernesto Dalessio y Sharo Ruiz Anuncian su separación definitiva. pic.twitter.com/PhrH4gvwlR — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) June 29, 2023

“Ya estamos divorciados. Ella y yo nos seguimos comunicando. Yo tengo la confianza de hablarle a ella y decirle quiero ver a mis hijos”, reveló el cantante sobre su separación.

Y agregó: “A veces no estoy bien. Es un proceso, pero no tengo más que gratitud hacia ella. Es una mujer con la que viví los mejores días de mi vida. Lo que hay aquí (en el corazón) no se borra con tinta”.

Asimismo, contó que la experiencia de su divorcio quedó plasmada en su nuevo disco, donde se podrán encontrar muchos detalles sobre este proceso. El álbum llevará por nombre “Mi Peor Enemigo” y se lanzará a finales de octubre.

Finalmente, Ernesto D’Alessio resaltó que todavía sigue amando a Charito Ruiz, por eso tomó la decisión de no volverse a casar: “Ella va a ser la única esposa que yo voy a tener”.