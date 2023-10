Paul Stanley y su novia estarían esperando a su primer hijo

Aparentemente, Paul Stanley y su novia Joely Bernat están esperando a su primer bebé, de acuerdo con la información que le reveló una fuente cercana a la pareja a un periodista.

A través de su canal de YouTube, Michelle Rubalcaba anunció que el querido conductor del programa “Hoy”, se convertiría en padre, ya que un allegado a la pareja le confirmó sobre el embarazo de la novia del famoso.

“Yo he estado preguntando a gente allegada y nadie me lo ha confirmado. Me dicen no sé, no sé, pero yo ya me enteré que está embarazada Joely Bernat, que Paul está feliz, muy contento, y que llevan alrededor de 3 y 4 semanas, lo que a mí me dijeron”, compartió el periodista de espectáculos.

Paul Stanley y Joely Bernat se convertirán en padres

Hasta los momentos Paul Stanley no ha confirmado nada, pero probablemente esperarán hasta que el embarazo tenga más de 3 meses para anunciarlo, ya que las primeras semanas son las más delicadas.

Sin embargo, para Michelle Rubalcaba, el embarazo de Joely Bernat es un hecho: “Que están muy contentos, ya les quemé la exclusiva al programa Hoy, porque seguramente ahí iban a dar la exclusiva, pero bueno de esto yo me enteré el viernes en la noche, de una muy buena fuente”.

Asimismo, les envía sus felicitaciones: “Todo lo mejor del mundo, que seguramente don Paco Stanley va a bendecir este pequeñito que es su nieto y muchas felicidades para la mamá de Paul, para los padres de Joely”.

Paul Stanley y Joely Bernat llevan siete años de relación y el año pasado se comprometieron, ahora están a la dulce espera de su primer hijo.