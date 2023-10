Wendy Guevara vuelve a aclarar que el contenido que hace no es para niños

Wendy Guevara se ha convertido en la figura del momento tras su victoria en “La Casa de los Famosos México”, aunque desde hace algunos años, era común encontrar contenido de ella en redes sociales.

Sin embargo, a pesar de haberse ganado el cariño y respeto de muchas personas, gracias a su divertida e irreverente personalidad, hay muchos que le han pedido que se modere un poco, ya que ahora está incursionando en el mundo de la televisión.

Pero para Wendy Guevara, eso sería pedirle que cambie quién es, y no cree que deba hacerlo, ya que, por mostrarse tal cual es, llegó a alcanzar la fama que tiene actualmente.

También te puede interesar:

Wendy Guevara sobre su Reality Show: “Las Kardashian no lo van a Soportar”

Apio Quijano reveló cuándo empezarán las grabaciones del programa del team infierno

Evelyn Hernández, amiga de Wendy Guevara, es candidata para “La Casa de los Famosos 4″ de Telemundo

Wendy Guevara le recuerda al público que ella nunca ha hecho contenido para niños

“Hay niños y niñas que nos siguen, que son menores de edad (. . .) Hay gente que nos juzga a mí y a mis amigas y dice ‘es que ustedes porque son tan groseras, dicen tanta peladez’, es que esa no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de los padres, de cada quien”, explicó Wendy Guevara.

Desde que empezó a transmitir en vivo con sus amigas, siempre han manejado un lenguaje subido de tono que no es acto para que los escuchen los niños, y si lo hacen, siempre debe ser con la supervisión de sus padres o un adulto.

La única manera en que Wendy Guevara aceptó moderarse, es cuando le toque hacer un programa en horario familiar: “No somos del kinder de no sé qué maestrita, la neta no (...) no estaría dispuesta de cambiar de contenido, al menos de que esté en un programa un día, por ejemplo, que esté en un programa que sea en un horario familiar, obvio. O, por ejemplo, la verdad si hay un niño o una niña sí me controlo y trato de no decir algo”.