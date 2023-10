Roger González fue expuesto por un usuario de TikTok como un ‘jefe explotador’ y se acabó disculpando

Hace un par de días, un usuario de TikTok decidió contar su experiencia cuando le tocó trabajar para Roger González como parte de su servicio social, y de la nefasta actitud que tuvo con él y sus compañeros.

El joven se llama Alex Durán y decidió exponer al popular conductor debido a la polémica relacionada con las declaraciones de Eugenio Derbez en una vieja entrevista que tuvo con Adela Micha, donde expresó que le molestaba cuando los jóvenes que pedían una oportunidad para entrar en la industria, esperaban que se les pagara.

Para muchas personas eso demostraba que varios famosos, en especial aquellos que tenían padres en la industria o eran de familia adinerada, no sabían lo que era pasar hambre, y el que trabajar sin una paga por tiempo indefinido era un lujo que la gran mayoría no se puede permitir.

Entonces, para demostrar que muchos famosos pensaban igual que Eugenio Derbez, o al menos algunos, Alex Durán reveló cómo fue trabajar para Roger González.

El usuario de TikTok aclaró que como él y sus compañeros les tocó trabajar con el conductor como parte de su servicio social, es decir, no recibirían paga alguna, sin embargo, creyó que sería una buena experiencia, pues trabajaría con alguien famoso como parte de su equipo que manejaba sus redes sociales.

Pero desde el primer día, Roger González demostró tener una actitud nefasta y muy diferente a cómo se mostraba frente a las pantallas: “A ver chicos, yo quiero hablar muy seriamente con ustedes porque últimamente su generación no quiere trabajar, no le gusta trabajar, no les gusta mantener algo”, les dijo cuando se presentó con los jóvenes estudiantes.

Luego, le asignó a cada uno una red social y los hizo trabajar por varias horas, sin darle siquiera un vaso de agua y les pedía asistir a diferentes lugares donde él se encontraba, sin cubrir gastos de traslado y siempre con mala actitud hacia ellos.

Alex Durán apenas aguantó unos pocos meses y decidió renunciar, intentó hablar con Roger González personalmente, pero le decían que estaba muy ocupado, ahora, tras hacerse viral el vídeo, el conductor se comunicó con el joven para que lo disculpara, ya que nunca tuvo la intención de herirle y expresó sus deseos de conversar con él personalmente para que le informe de todo lo que desconocía.