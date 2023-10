Eugenio Derbez desata polémica al declarar que prefiere ofrecer trabajo antes que pedirlo

El famoso comediante Eugenio Derbez se mantuvo en medio de críticas recientemente, tras confesar durante una entrevista realizada por Juanpa Zurita para el podcast ‘No lo hagas fácil’, que él prefería ofrecer trabajo antes de pedirlo, refiriéndose a que llegó a Televisa para proponer una idea, pero que nunca había pedido ser contratado.

Durante su intervención, el famoso aseguró que su deseo era diferenciarse, es decir, no hacer lo mismo que otras personas, ya que, según su pensamiento, el pedir trabajo no lo llevaría al éxito.

“En el mundo ya somos 8 mil millones de seres humanos ¿Qué te hace diferente? Si tú sales a pedir trabajo, no vas a conseguir nada o vas a conseguir lo mismo que los demás, pedir no me llevó a ningún lado, a mí me cambió la vida en lugar de pedir trabajo, ofrecí trabajo”, afirmó el famoso.

Igualmente, Eugenio Derbez recordó cómo fue su primer encuentro creativo con la televisión, ya que, al parecer, tomó la decisión de participar con una idea específica en mente.

“Un día decidí que en lugar de pedir, iba a llevar un libreto a Televisa, me junté con unos amigos que tenían unas ideas muy padres, nos juntamos, confiaron en mí, escribí un guion de televisión y por primera vez en mi vida llegué a Televisa, pero en lugar de pedir trabajo, llegué con un libreto bajo el brazo y dije ‘traigo esto’, en ese momento se me abrieron las puertas del cielo y me dieron mi primer oportunidad de tener mi primer programa ‘Al derecho y al Derbez’, no hay que pedir, hay que ofrecer”

A mí me cambió la vida:



En lugar de pedir... ofrecí trabajo.@JuanpaZurita #NoHagasLoFácil pic.twitter.com/Cf7505V2sf — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 6, 2023

Sin embargo, los usuarios se molestaron al escuchar su testimonio, pues aseguran que el comediante en realidad ha tenido oportunidades por ser hijo de Silvia Derbez, la famosa actriz que formó su carrera artística en Televisa durante la época de oro del cine mexicano, por lo que muchos criticaron su comentario.

“Eugenio, verdaderamente eres una de las personas que encarna el mito de la meritocracia, el nepotismo, la desigualdad social por tu incapacidad de ser consciente del contexto que te llevó a triunfar”.

“Te hubieras puesto el apellido de tu papá”.

“Habla por tus privilegios, a mí ni siquiera me dejarían entrar”.

“¿Y por qué usas el apellido de tu mamá en lugar del primer apellido? ¿Tiene que ver con que tu madre era la actriz conocida?”.

Asimismo, algunos de los internautas aseguraron que de haber sido ellos los que se acercaran a la televisora con la misma estrategia que utilizó Eugenio, no los recibirían de la misma manera, y que lo más probable es que fueran ignorados.