Wendy Guevara le arrebató el teléfono a un reportero que grabó conversación privada de Nicola Porcella

Wendy Guevara nos tiene acostumbrados a revelar detalles de su vida a través de sus transmisiones en vivo, y hace poco contó cómo le arrebató el teléfono a un periodista que había estado grabando un chat privado de Nicola Porcella sin que se diera cuenta.

Al parecer, el actor peruano estaba chateando y un periodista se acercó a él sigilosamente y con su celular empezó a grabar la conversación, hasta que el famoso se dio cuenta y se quejó.

En ese momento Wendy Guevara estaba con él y escuchó cuando Nicola Porcella empezó a reclamarle al reportero: “Nico no se había dado cuenta, Nico estaba escribiendo así, el periodista con la cámara acá y yo me estresé y le arranqué el celular al periodista y le dije a ver qué grabaste, no debes de ser así, no seas grosero, qué incomodidad”.

Wendy Guevara no permitió que el reportero se fuera con las grabaciones

“La neta, Nico se quedó bloqueado, no supo qué hacer ni cómo reaccionar ni nada y yo me estresé y le arranqué el celular al periodista y ni modo, porque él fue el que faltó primero el respeto y yo agarré el celular y se lo arranqué al periodista”, detalló Wendy Guevara en el en vivo.

La ganadora de “La Casa de los Famosos México” explicó que Nicola Porcella se molestó mucho, pero no hizo nada en contra del reportero, solo le reclamó por haber grabado un chat privado.

Entonces, cuando Wendy Guevara se hace con el equipo móvil, abrió la galería, busco los vídeos y las fotos que tomó de su amigo, y los borró todos, para después dirigirse a la papelera y eliminarlos definitivamente.

De ese modo, Nicola Porcella se calmó un poco, aunque igual se marchó molestó por todo lo sucedido. La famosa le regresó el celular al periodista, que hasta los momentos se desconoce de quién se trataba, pero se sabe que era alguien que ya había entrevistado a su amigo anteriormente en la calle.