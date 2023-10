Santa Fe Klan confiesa que no ve tanto a su hijo por su trabajo, pero eso le ayuda a escribir

Santa Fe Klan confesó recientemente en una entrevista que se sentía mal por no poder ver a su hijo tanto como le gustaría, no obstante, ese sentimiento lo ha ayudado a ser un mejor compositor.

Ángel Quezada es uno de los raperos más famosos de México actualmente, y llegó a tener un hijo con Maya Nazor, pero poco después de que ella quedara embarazada, terminaron su relación.

“No tengo a mi niño, así no puedo estar con él por el trabajo y porque estamos de un lado para otro; no traigo tanta motivación, pero la música es mi mejor medicina. No hay nadie con quien platicar, hay muchas cosas que ni a un psicólogo se lo contaría”, reveló Santa Fe Klan en el programa de Yordi Rosado.

Santa Fe Klan admite que los problemas lo ayudan a escribir sus canciones

Santa Fe Klan fue el invitado de esta semana en el programa de YouTube de Yordi Rosado, y ahí admitió que el dolor, la tristeza y demás dificultades de la vida, lo ayudan a escribir sus canciones.

Y este último año ha pasado por varias cosas, como su separación, el divorcio de sus padres, y últimamente el estar distanciado de su hijo, Luka. “Me gusta estar así porque así te escribo cinco canciones. Los problemas son mi motivación”.

Volviendo al tema de su hijo, Santa Fe Klan reveló que antes de poder verlo debe contar con la autorización de su ex, Maya Nazor: “Cuando me da chance su mamá. Me siento vivo, desde que llegó Luka fue cuando supe que estoy haciendo en este mundo. Cambié mi manera de pensar, sigo teniendo errores, pero trato de no volverlos a hacer”.