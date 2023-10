Maite Perroni de RBD revive valiente salida del clóset de Christian Chávez

Este sin duda alguna, ha sido uno de los mejores años para RBD, pues su regreso a los escenarios emocionó a muchos de sus fans, obteniendo de manera inmediata la venta de todos los boletos para sus presentaciones.

Sin embargo, aunque todos los integrantes de la banda han mostrado su alegría al reencontrarse con su público, para Christian Chávez ha sido uno de los momentos más especiales, pues por primera vez se mostró tal cual es frente a miles de personas, lo que se llevó el aplauso de muchos.

Y es que, el cantante se mantuvo muchos años ocultando su verdadera orientación sexual, debido a que se me prohibía por su carrera artística, aunque en el año 2007 se vio en la obligación de salir del closet, ya que en ese entonces se habían filtrado unas fotografías de su boda.

Mi productor me llamó y me dijo: ‘Oye, ¿estás casado?’ Y yo estaba como, ‘Oh, ¿por qué? ‘Alguien consiguió las fotos (de tu boda) y están tratando de chantajear a Televisa’. En ese momento, estábamos en la cima y había muchos niños yendo a los conciertos y siguiéndonos. Entonces él dijo: ‘Esto es todo. Televisa quiere negarlo todo’”, señaló el famoso en una entrevista para People.

Al no estar de acuerdo con esto y no estar preparado para abrir esa parte de su vida al público, Christian decidió escribir una carta en donde hablaba sobre el amor y mostrase siempre como es, aunque sin utilizar la palabra “gay”, por el miedo a como pudiera ser tomado por sus fans y la manera en que afectaría su carrera artística.

“Fue muy difícil para mí porque solo tenía 23 años y no tenía ninguna guía. Estaba Ricky Martin, pero él aún no había salido (del clóset). No sabía cómo (manejarlo), especialmente porque me obligaron a hacerlo y no estaba listo”, confesó.

Maite Perroni expresa su apoyo a Christian Chávez

A pesar de que han pasado 15 años desde ese momento, en esta oportunidad se retomó nuevamente el tema cuando Maite Perroni recordó ese instante durante una entrevista.

“Hace 15 años cuando se dio toda esta situación, fue el primer artista latino que se atrevió a hablar con amor y con verdad de quien era y se enfrentó a situaciones muy dolorosas en el que empresas, marcas, sociedades vinculadas con RBD juzgaron”, dijo.

Asimismo, la famosa aseguró que además de esto, las empresas también quisieron alejarse de la banda, ya que de una u otra manera les afectaba, pero que ahora son vistos en las marchas de orgullo gay.

“Quisieron alejarse porque les perjudicaba y hoy los vemos en los pride paradise con sus banderas, pero ¿saben qué? eso no importa, lo importante es que hay un mensaje positivo de amor y de congruencia y creo que es muy importante reconocer que en vez de ocultarse y esconderse, y de no alzar la voz, se manifestó en verdad y honestidad, en un momento super difícil, siendo él y abrazándose y diciendo sí, y se volvió el portavoz de una generación y de muchas otras personas que se dieron cuenta que podían ser ellos mismos, explicó.

“Hasta el día de hoy se me recorta la voz de recordar ese momento porque fue muy valiente por realmente defenderse”, dijo con lágrimas en los ojos mientras abrazaba a su compañero Christian Chávez.