Maya Nazor le responde a Santa Fe Klan por las declaraciones que hizo sobre no poder ver a su hijo

Santa Fe Klan mencionó en una entrevista que cada vez que quería ver a su hijo, tenía que pedirle permiso a su ex, Maya Nazor, aunque después aceptó que por trabajo no lo veía mucho.

Todo esto lo dijo el rapero en su entrevista con Yordi Rosado, en donde también mencionó que cuando se sentía muy agobiado y mortificado, era cuando más creativo se ponía.

Maya Nazor asegura que ella sí deja que Santa Fe Klan conviva con su hijo: La influencer reveló el motivo por el cual terminó su romance con el rapero. https://t.co/yt4H6erOK8 pic.twitter.com/bSY9N9m5am — Uniradio México (@uniradiomexico) October 18, 2023

No obstante, para muchos, incluida Maya Nazor, Santa Fe Klan dio a entender que no veía tan seguido a su hijo por su culpa, así que a través de sus redes sociales decidió responderle.

Maya Nazor afirmó que Santa Fe Klan antepone su trabajo y otras mujeres a su familia

“El papá de mi hijo lo viene a ver cada que a él se le antoja, jamás lo he negado verlo. No opinen si no saben. Luego queda de venir a una hora y llega 5 horas después y el niño esperando”, escribió Maya Nazor a través de su cuenta de X (Twitter).

Y agregó: “El niño no es su prioridad y él lo sabe, primero está su trabajo y las mujeres, su familia nunca fue prioridad, por eso nos separamos, así que dejen de tirar...”.

Poco después los fans del rapero comenzaron a reclamarle, por lo que Maya Nazor decidió eliminar esas publicaciones para detener el hate que le habían empezado a tirar.

La gente siempre opina de temas ajenos sin saber la realidad — ✨ Maya Nazor ✨ (@nazormaya_) October 17, 2023

Así que luego de eliminar esas publicaciones posteó: “La gente siempre opina de temas ajenos sin saber la realidad”. Su expareja, Santa Fe Klan respondió con un extenso post en su cuenta de Instagram, donde afirmó al principio lo mismo, para después decir que su hijo tenía a la mejor madre y que él se estaba esforzando mucho para alcanzar su sueño.