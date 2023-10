Ferka le aclara a la ex de Jorge Losa que no ella no se metió en su relación

Durante su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”, Mayte Carranco habló de su relación con Jorge Losa, y dio a entender que él la engañó con su actual pareja, Ferka.

La ex del famoso español aseguró que ya superó su ruptura, sin embargo, mencionó que los motivos que la llevaron a cortar con él fueron porque en un momento se sintió engañada, y fue cuando empezó a bailar con María Fernanda Quiroz en esa misma competencia de baile.

“No hagas lo que no quieras que te hagan” nos compartió Mayte Carranco, después de contarnos un poco de lo que sucedió con su ex pareja, Jorge Losa. #LasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/Rh40z1tHUs — Programa Hoy (@programa_hoy) October 18, 2023

“Me sentí no respetada, no cuidada y no protegida. Es importante saber retirarte a tiempo de cualquier persona, situación o lugar”, detalló Mayte Carranco, aunque aceptó que no estaba del todo segura si Jorge Losa la llegó a engañar con Ferka.

También te puede interesar:

Ferka afirma que Christian Estrada sigue sin darle dinero para la manutención de su hijo

La vez que Jorge Losa participó en ‘La Rosa de Guadalupe’, ¿Lo recuerdas?

Ferka le responde a Arath de la Torre: “que no me salude y que sea congruente”

Ferka le pide a Mayte Carranco que no le cuelgue muertitos que no le corresponden

Durante un encuentro con la prensa, Ferka habló del apoyo que ha tenido de Jorge Losa en este último año y aprovechó para aclarar que cuando estuvieron en “Las estrellas bailan en Hoy”, no tuvieron una relación.

Asimismo, lamentó que Mayte Carranco no estuviera segura del hombre que tenía a su lado y que llegara a desconfiar de él de esa manera, además dijo que, si hablaba de él de ese modo, después de un año de haber terminado, entonces aún no lo había superado como aseguró.

María Fernando Quiroz quiso aclarar este tema porque en redes sociales empezaron a criticarla por ello, no obstante, aseguró que nunca se ha metido en otras relaciones de otras personas, porque tampoco le gusta que se metan en la de ella, entonces, le pidió a la ex de Jorge Losa que “no le colgara muertitos que no le correspondían”.