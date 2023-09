Ferka y Christian Estrada “empezarán de cero” por el bien de su hijo

En una reciente entrevista, Ferka habló de cómo estaba su relación con el padre de su hijo, Christian Estrada, tras finalmente haber llegado a un acuerdo con él en la batalla legal que mantenía desde el año pasado.

Recordemos que la ruptura entre María Fernanda Quiroz y el modelo fue sumamente escandalosa, en especial, después de que él se llevara a su hijo sin su consentimiento usando abogados falsos.

Tras denuncia de Ferka, Christian Estrada es detenido por sustracción de menor y violencia

Ferka denunció que Christian Estrada, expareja y padre de su hijo Leonel, le había quitado al menor con agresiones y engaños, aseguran que el modelo ya fue detenido pic.twitter.com/b00MIRkOVt — EL4toPODER (@El4toPODERmx) November 29, 2022

Sin embargo, por el bienestar de su pequeño, Ferka ha decidido dejar de lado las rencillas para darle una nueva oportunidad a Christian Estrada para ser el padre de su hijo.

También te puede interesar:

Ferka le responde a Arath de la Torre: “que no me salude y que sea congruente”

Alicia Machado volvió a cortar con Christian Estrada, ¿esta vez sí será la definitiva?

¡A Arath de la Torre se le escapa decir que no soporta a Ferka!

¿Ferka cortó con Jorge Losa para regresar con Christian Estrada?

Ferka comentó que, en el segundo cumpleaños de su hijo, Christian Estrada, estuvo pendiente de él y hablaron a través de videollamada. Expresó que la relación entre ellos empezará de cero por el bien de su pequeño.

El #realityshow mexicano #Inseparables es el Ave de mal Aguero con las parejas de los artistas! Todos los que participan rompen su relación! Ferka y Christian Estrada quien iba a participar en #LCDLF y ex de Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán, ya se separaron #chisme pic.twitter.com/nrN8OWKXFT — Breaking News (@breakingitnews) September 20, 2022

Pero dejó en claro que solamente intentarían mantener una relación cordial por su hijo, no buscarían algo más que ello, pues ahora está saliendo con Jorge Losa.

Con respecto a si compartirán la custodia o dejaría que Christian Estrada se lleve a su hijo en ciertas fechas, Ferka detalló que todavía estaban finiquitando detalles porque su ex todavía no tenía un lugar fijo de residencia.

“Como él todavía no tiene un lugar de residencia estable, no sé si va a vivir aquí en México, no sé si va a estar en Miami, Los Ángeles, Nueva York. Eso la vamos a ir coordinando con el tiempo, antes de todo eso, hay que empezar desde cero”, aseguró la actriz.

Asimismo, compartió que todo lo que ha vivido en este 2023 ha sido sumamente fuerte y le ha hecho replantearse algunas cosas de su vida, por lo que tomó la decisión de alejarse de los escándalos.

“El 2023 fue un año muy duro y caótico, deje todo lo que no me sumaba y lo que me pesaba para poder comenzar mis 37 de la mejor manera”, afirmó Ferka.