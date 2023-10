Larisa Mendizábal se defiende de quienes la tachan de victimizarse por la infidelidad de su ex

A estas alturas, la mayoría de las personas saben que el actual ex de Larisa Mendizábal le fue infiel con la esposa de su exesposo y padre de su hijo, Rodrigo Cachero.

Adianez Hernández y Augusto Bravo fueron descubiertos por Cachero, quien luego le notificó a su ex lo que había sucedido. Tras los rumores que circularon después de que el actor hiciera pública su ruptura, la actriz decidió compartir su versión de los hechos.

Amigas de Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal confirman que Adianez sí fue infiel https://t.co/9QtzQZP1On pic.twitter.com/SzjJcRau7w — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 7, 2023

En ese vídeo, Larisa Mendizábal aclaró que fue un shock total descubrir todo esto, además de que su pareja dijo que sí era verdad y se fue de su casa sin ofrecerle ningún otro tipo de detalles al respecto, ni pedirle perdón.

Larisa Mendizábal solo quería compartir su experiencia con otras personas

“Para que exista una víctima debe existir un culpable. Aquí no se trata de etiquetar o juzgar. Yo no creo que haya víctimas ni culpables… Yo hice el video porque recibí muchísimos mensajes de amor, de apoyo y también recibí muchos mensajes donde mujeres me contaban qué estaban pasando por una situación parecida y yo quise regresar un poquito de ese amor”, expresó Larisa Mendizábal en un vídeo que publicó en su cuenta de TikTok.

Y agregó: “Hay que dejar de buscar culpables y simplemente tomar las experiencias de la vida como eso, experiencias. El dolor existe, pero hay que mirarlo, sentirlo, aceptarlo, entenderlo y validarlo para poderlo sanar”.

Larisa Mendizábal asegura que, a pesar de todo el dolor que le causó la infidelidad de Augusto Bravo, pues quebró por completo su confianza, usará esta experiencia para crecer como persona.