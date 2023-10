Los gustos que Marie Claire no perdió la oportunidad de sacarle a José Manuel Figueroa

La modelo Marie Claire Harp fue la primera eliminada de ‘La Casa de los Famosos México 3’, y algún tiempo atrás ya su nombre comenzaba a escucharse en el mundo del espectáculo, en especial, en territorio azteca. La reina de belleza estuvo comprometida con José Manuel Figueroa, el hijo mayor del fallecido cantante de Joan Sebastian. Antes de que su relación terminara la también presentadora de televisión no dudó en sacarle unos regalitos al cantante.

¿Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa han terminado su compromiso? https://t.co/HmG4X3I10N — Reporte Confidencial (@RConfidencial) October 17, 2023

Regalos de Juan José Figueroa

La venezolana tuvo que dar razones de su anillo de compromiso y expresó:

“Yo les voy a decir una cosa, el anillo de compromiso es un sinónimo de compromiso. Si ese compromiso no existe, hay que devolverlo, ahí se los dejo”, respondió.

En cuanto a los regalos que recibió de Figueroa acotó:

“Lo que se regala no se quita”, indicó con una risa pícara tras la pregunta de la prensa.

Por otra parte, también aclaró que siempre va a amar a su expareja con quien tuvo más de un año y agregó que entre ellos, no hubo un tercero en cuestión.

Ante la noticia, los internautas dijeron: “Regalo es regalo yo no lo devuelvo quizás el anillo si pera la camioneta no”.

“Él tampoco ha salido a DESMENTIR a Alicia. Yo le creo a Alicia. Ese tipo con Ninel Conde también fue una sarn*”.

“Aquí entre nos, me alegro si es verdad que terminaste tu noviazgo. Ese señor no es de confiar. Dios te cuide. Estás para escoger y no que te escojan”.

“El anillo si debe devolverlo, porque es un anillo de compromiso. Y si ya no lo hay su deber es regresarlo”, son algunos de los comentarios de los seguidores.

Marie Claire resaltó que su convivencia con José Manuel Figueroa fue una de las mejores de su vida, incluso dijo que ha sido una de las parejas que ha tenido, que menos la ha celado. En los programas de entretenimeinto, aseguran que la pareja, no ha oficializado su ruptura.