Conoce el anuncio que dio Michelle Salas en plena Luna de Miel

Dos semanas después de celebrar la gran boda tal como un día la imaginó, Michelle Salas hizo un importante anuncio, desatando rumores de ruptura. La hija mayor de Luis Miguel dijo que se tuvo que dar un descanso en plena luna de miel y eso causó ruido a los internautas.

“Era demasiado exigente y demasiado perfeccionista para presentarse en esos eventos”.

Lo extraño del caso es que la influencer comenzó a compartir fotografías pendientes de su unión y agradeció a sus seres queridos, el haber estado con ella.

“Mientras termino de subir las historias y las fotos hermosas que me han ido llegando, estoy también a la par tratando de relajarme, disfrutar, desconectar, descansar la cabeza y la mente, y lo más importante, estar presente en este momento. Y no, no ha sido tarea fácil haha”, escribió Michelle Salas.

#Viral ⚡️ | 💍 Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, se casó el día de ayer con el empresario Danilo Díaz Granados en la finca II Borro, en Italia. pic.twitter.com/wKuT3LvWAg — Punto y Aparte (@puntoyapartemty) October 16, 2023

¿Habrá divorcio?

Luego del comunicado, Michelle Salas fue criticada y comenzaron a correr rumores sobre un posible divorcio con Danilo Díaz, debido a que la modelo se enfocó más en promocionar el matrimonio en las redes sociales que en compartir la luna de miel con su esposo, y esta actitud terminó arruinando el matrimonio.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la hija de ‘El sol de México’ es foco de críticas; cabe recordar que generó un sinfín de comentarios en las primeras fotos de su boda porque no sonreía; Hasta el momento la hija de Luis Michael no se ha pronunciado al respecto y sigue disfrutando de su matrimonio.

Juro por Díos que el vestido de la hija de LuisMi, #MichelleSalas , es el vestido más bonito que he visto en mi vida 🤍@VogueMexico pic.twitter.com/qxDaannXt2 — Nuni (@__nunieb) October 19, 2023

¿Brujería?

Salas también fue señalada al inicio de su boda, ya que implementó un ritual de buena vibra que pareció un acto de brujería según los más de dos millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.