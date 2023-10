Actriz de ‘Betty la Fea’ descubrió que su prometido era homosexual

Hay muchos famosos que prefieren mantener su vida personal bajo perfil y, en ocasiones se muestran felices con o sin pareja, este es el caso de la actriz Marcela Posada, conocida por su papel de ‘La jirafa’ en la telenovela ‘Yo Soy Betty, la fea’, quien ha compartido que estuvo a punto de casarse con un hombre homosexual.

Estas revelaciones surgieron durante su participación en el programa ‘Lo Sé Todo’. Marcela tiene la costumbre de interactuar con sus seguidores en redes sociales y compartir anécdotas amorosas, muchas de las cuales no han tenido un final feliz debido a diversas circunstancias.

¿Cómo fue que lo descubrió?

La actriz rememoró que su pareja de aquel entonces viajaba con frecuencia y, en cada ciudad que visitaba, estaba involucrado de alguna manera con otra persona. Estas circunstancias marcaron el final de su relación, y posteriormente, Marcela pudo descubrir la orientación sexual de su ex prometido.

“Me comprometí con una pareja que, por diversas razones, tenía que visitar muchas ciudades por todo el país, con el tiempo me di cuenta de que me estaba poniendo los cachos, pues tenía una relación en cada una de esas ciudades a las que iba con frecuencia. Pero eso no era todo, después de haber terminado, descubrí que esa persona, aparte de infiel, era gay”

Fue a través de las redes sociales que Marcela pudo observar que su ex prometido estaba relacionándose con otros hombres, lo que coincidía con ciertos comportamientos que ella ya había notado en él. “Un día, por ejemplo, en una reunión de bromas, de ‘disfracémonos todos’ se disfrazó de mujer. Tenía también ademanes”, continuó.

En última instancia, expresó que después de todas sus vivencias amorosas, se encuentra “soltera pero contenta”, y que ha hallado esa felicidad en la compañía de otro aspecto de su vida.

“Siento que hay personas muy afortunadas en el amor, en las experiencias que yo he vivido no he sido la mujer más afortunada. Mi felicidad está con Sara, que es mi nieta”, afirmó.