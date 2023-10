‘Nube Viajera’ de Alejandro Fernández esconde una insólita historia paranormal que pocos fans de la música conocen

‘Nube Viajera’ es uno de los grandes éxitos de Alejandro Fernández. Se grabó y fue lanzada en 1996, y su autor, Jorge Macías, la escribió en 1984. Muchos la cantan pensando que es una simple historia de amor, pero esconde una insólita situación paranormal que pocos conocen, según reseña El Heraldo, citando al Tiktoker, @ElTrukutruperal.

“Ay amor. Estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar; Ay amor. No cabe duda que sigo siendo sentimental; ¿Dónde estás? Qué cielo cruzas sin extrañarme nube perdida; Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida. Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti”, dice una parte de la famosa canción de Jorge Macías, interpretada por Alejandro Fernández.

También te puede interesar: Líderes latinos honran a Alejandro Fernández en el Capitolio

El tiktoker mencionado cuenta que la canción nace durante uno de los mejores momentos en la vida del escritor. Había comprado un departamento junto a su esposa y acababa de nacer su hijo. Sin embargo, el mismo creador de contenidos relata que Macías se despertaba todas las madrugadas, a las 3:00 de la mañana, atormentado por una voz que escuchaba que lo llamaba.

Tras varios episodios similares, acude a ese llamado y es allí donde supuestamente escucha una frase que le dice ‘Nube Viajera’. Cuenta que en ese momento se desmayó y despertó con una hoja en la que había escrito un poema que habla de un hombre desesperado por haber perdido al amor de su vida.

Pasaron los años y Jorge vendió el departamento, para irse a vivir a otro lado con su familia. Después de la venta, un vecino que en ese domicilio había vivido una pareja, cuya mujer se había quitado la vida en medio de un episodio de depresión. El hombre, sumergido en la pérdida de su amor decidió seguirla en el más allá y tomó la misma decisión fatal.

Jorge Macías ahora piensa que quizás el espíritu del hombre lo despertaba para que escribiera esa canción que le ayudara a dedicársela a su amor y así encontrar la paz.