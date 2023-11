Adamari López regresa a TelevisaUnivision como se había especulado

Desde que Adamari López anunció su salida de Telemundo, se había especulado que regresaría a trabajar a TelevisaUnivision, así que meses después, la propia famosa lo confirma.

Fue a través del programa “Despierta América”, la actriz y conductora compartió sus primeras declaraciones con respecto a su nueva etapa laboral, y aseguró estar sumamente feliz por este regreso.

Sin embargo, otra de las cosas que se había dicho con respecto a la llegada de Adamari López a TelevisaUnivision, fue que probablemente volvería a las telenovelas, no obstante, la conductora dijo que estaría en un programa para toda la familia.

¿Adamari López volverá a las telenovelas o será conductora de un nuevo programa?

En Telemundo, Adamari López se desempeñó más como conductora que como actriz, y muchos de sus fans habían estado esperando que, tras su salida de esa televisora, volviera a actuar.

Sin embargo, la actriz compartió que estaría en un programa para toda la familia: “Me siento afortunada de poder tener la oportunidad otra vez, de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas, que me mantiene en el cariño y en la mente de cada uno de los televidentes y de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho”.

Adamari López no ha revelado en qué clase de proyecto estará ahora, pero gracias a la periodista Astrid Rivera, quien se encontró con ella en el aeropuerto, se sabe que este programa lo estará grabando en la Ciudad de México, en las instalaciones de Televisa, San Ángel.

La periodista le preguntó si su hija no se molestó o entristeció de que empezara a trabajar en otro país y respondió: “Ella está contenta porque sabe que a mamá le encanta su trabajo. Creo que ella se siente orgullosa de saber que su mamá es una persona productiva. Quizá se siente con un poquito de temor, porque mamá va muchos días fuera de la casa, pero al mismo tiempo ella va pronto también a visitarme y sabe que yo no la voy a dejar llamar todos los días”.