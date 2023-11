Armored Dawn llega al escenario principal del ‘Hell and Heaven 2023’

La popular banda brasileña Armored Dawn llega a México para incorporarse al escenario principal Heaven Stage del festival Hell and Heaven Open Air el día sábado 4 de noviembre, para imponer toda su fuerza descomunal y su sonido que no deja indiferente a nadie, también presentarán su nuevo sencillo “NO REGRETS”, que forma parte del próximo cuarto álbum de la banda. La banda ha ido innovando en sus últimos lanzamientos, trayendo canciones con temáticas diferentes entre sí, pero siempre abordando sentimientos que aquejan al ser humano, este tema es una hermosa balada sobre la esperanza, sobre poder superar los momentos más difíciles y oscuros y seguir adelante.

Una vez más, la mezcla estuvo a cargo de Chris Lord Alge (Muse, Green Day, Nickelback) y la masterización de Ted Jensen (Bring Me The Horizon, Evanescence, Metallica). La balada sorprende a quienes aún no conocen el trabajo de Armored Dawn, sin perder la esencia que caracteriza y aporta identidad al sonido de la banda.

El nuevo sencillo también cuenta con un hermoso video musical, el cual fue grabado en la ciudad de Torres, en la costa de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. La producción estuvo a cargo de Plano9 Filmes, dirigida por Deivis Horbach y codirigida por Rafael Agostino, teclista de la banda. Además de Agostino en los teclados, la formación actual de Armored Dawn incluye a Eduardo Parras (voz), Tiago de Moura y Timo Kaarkoski (guitarras), Heros Trench (bajo) y Chris Oliveira (batería). Ellos estarán en México en el mes de noviembre de 2023.

Armored Dawn surgió en 2014 y se volvió relevante en la escena del metal brasileño. Después de todo, tocaron en giras y shows junto a grandes bandas como Saxon, Megadeth, Scorpions, Whitesnake, Europe, Hammerfall, Rhapsody, Fates Warning, Sabaton y Tarja. Los dos primeros álbumes Power of Warrior (2016) y Barbarians in Black (2018), fueron producidos por grandes nombres como Tommy Hansen (Helloween, Jorn), Bruno Agra (We Are Harlot) y Kato Khandwala (The Pretty Reckless, Papa Roach).

El tercer álbum, Viking Zombie, fue producido, mezclado y masterizado por Rodrigo Oliveira y Heros Trench, este último un veterano productor con más de 200 bandas en su haber y un Latin Grammy.

Armored Dawn llega al escenario principal del ‘Hell and Heaven 2023’. / Foto: Cortesía

Con un metal sofisticado y versátil, la banda recopila grandes obras en videos, como “Sail Away”, que tuvo una producción cinematográfica, así como “Beware of the Dragon”, exhibido en todos los cines de Brasil durante los avances de la película Aquaman, en 2018. “Ragnarok” y “Animal Uncaged” (grabado en el festival Rockfest, en Allianz Parque, São Paulo, cuando tocaron para cerca de 37.000 personas) suman millones de views en YouTube.

Durante la pandemia lanzaron el sencillo “Stronger Together”, el cual fue muy bien aceptado por el público. Luego, ya preparando el terreno para el próximo cuarto álbum, “Brand New Way”, lanzaron los sencillos “S.O.S.” que contó con un increíble video musical y la pesada y melancólica “Tides”. “Brand New Way”, lanzado en agosto de 2023, también ha tenido muy buena aceptación por parte del público y de los medios especializados. Grabado en Dharma Studios, mezclado por Chris Lord Alge (Muse, Green Day, Nickelback) y masterizado por Ted Jensen (Bring Me The Horizon, Evanescence, Metallica), el álbum se lanzará a finales de este año.