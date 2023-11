Alejandro Fernández deja en claro: “no tienes que salir a dar una declaración, si no hiciste nada malo”

Alejandro Fernández está en casa tras una larga gira por Estados Unidos. El cantante tapatío aprovecha estar en su tierra para estar con la familia y este domingo cierra sus presentaciones en el palenque de las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

Alejandro Fernández habló de esos temas que le duelen y hasta incomodan. (Foto; Gabriela Acosta.)

El Potrillo estuvo el jueves pasado en la misa celebrada para Vicente Fernández por el Día de Muertos, acompañado de su novia Karla Laveaga.

“Aún duele, pero con un poquito más de resignación y hay momentos que te llena el recuerdo y la nostalgia. En los momentos difíciles es cuando más lo extraño. Aunque cuando estaba en vida (...), es bien difícil esto, porque parece bien trillado que cuando ya no lo tienes te hace falta, es verdad. Ahora, me arrepiento muchísimo de no haber aprovechado a mi padre para pedirle más consejos”, comentó Alejandro.

Alejandro Fernández habló de esos temas que le duelen y hasta incomodan. (Foto; Gabriela Acosta.)

Alejandro Fernández habló de esos temas que le duelen y hasta incomodan. (Foto; Gabriela Acosta.)

Durante la charla con la figura de la música mexicana reveló que comienzan a llegar los homenajes y reconocimientos a su carrera, “el mejor reconocimiento que le pueden dar al artista es el aplauso y cariño del público”.

También puedes leer: Celia Lora desmiente relación con Lizbeth Rodríguez

Por ahora, se encuentra en los últimos conciertos del 2023, pero confesó que está feliz de que sus hijos decidieran comenzar sus propias carreras en la música.

“Me encantaría que mis hijos me acompañarán en las giras. Ahora, también Emiliano y Valentina están cantando y América quiere lanzarse de cantante, pero imagínate si los tuviera que invitar a todos haríamos Los Jackson Fernández (risas)”, dijo.

Acapulco

Ante la tragedia por el paso del huracán Otis en la costa de Guerrero, el cantante se unió a la ayuda con un donativo al Teletón.

“Nuestros hermanos nos necesitan. Estamos en uno de los puntos críticos de la historia del pueblo mexicano y la respuesta está en nuestras manos”, e invitó a que otros se sumaran a la causa.

Cierre 2023

“Gracias a Dios me fue muy bien, porque hicimos la gira de Centroamérica, Sudamérica y España; recién estamos terminando con Estados Unidos y con fechas pendientes en México. Estoy muy agradecido con Dios y la vida, por todo el cariño y el reconocimiento que he recibido”, comentó el Potrillo.

Hace unas semanas, fue honrado en el Capitolio en Washington por latinos que trabajan en el gobierno estadounidense.

“Fue muy importante y será recordado en mi corazón y cabeza por muchos años. Es uno de los reconocimientos más importantes y nada, que me dieron un reconocimiento a mi trayectoria y labores sociales que he hecho en Estados Unidos por atender y ayudar a nuestros hermanos inmigrantes”, agregó.

Alejandro Fernández habló de esos temas que le duelen y hasta incomodan. (Foto: Bernardo García.)

Pasatiempo

Alejandro Fernández hace de los viajes de placer un álbum de recuerdos, ya que se ha convertido en un fotógrafo que gusta de captar los detalles de sus recorridos por el mundo.

Le preguntamos si habría la posibilidad de que en un futuro exponerlas o hacer un libro respondió, “no sé, tal vez algún día cuando sea más grande, en algún momento lo podría hacer”.

Redes sociales

A lo largo de su trayectoria, ha lidiado con la polémica en su vida y las redes sociales.

“¿Lo que se dice en redes sociales? Ya aprendí a lidiar con eso, mi amor (risa). Tenemos muchos años en esto, así que ya no te enganchas en estas cosas, sino que la dejas pasar y no tienes que dar ninguna aclaración; es decir, no tienes que salir a la televisión a dar una declaración, si no hiciste nada malo. Qué bobos (los que se enganchan) es en su perjuicio”.

¿Cómo será 2024?

Alejandro Fernández adelantó que ya prepara un nuevo material discográfico.

“Pinta muy bien (2024), mucho mejor que este año y con mucho trabajo. También será un año para guardarnos un poquito y empezar a trabajar en la nueva producción”, finalizó.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: