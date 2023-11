Enanitos Verdes alista documental de sus éxitos y tragedias

Enanitos Verdes quiere seguir marcando la historia en la música en español. Ante eso, la agrupación argentina está lista para iniciar la gira Besos Intensos por México, la primera ya sin la presencia de Marciano Cantero, quien falleció en 2022.

“Somos un barrilete saliendo de una tempestad para ponerle una figuración a la situación. Creo que uno en la vida tiene dos opciones: se queda recostado en el duelo o celebra el tiempo compartido con la persona ausente. En nuestro caso optamos por ese lado, y una manera de tenerlo con nosotros es con las canciones, shows y toda la historia que tenemos. Es difícil y es un día a día, pero uno que tiene que armarse para seguir adelante. La única muerte que existe es el olvido, pero él siempre estará con los Enanitos”, señaló Felipe Staiti en guitarras y voz.

Enanitos Verdes fue fundada en 1979 y actualmente está integrada por Felipe Staiti en guitarras y voz, Jota Morelli en batería, Guillermo Vadalá en bajo, Bosco Aguilar en teclados y Damián Castroviejo y Adriana Rodríguez en coros.

“En mi caso como nuevo miembro en la banda que tengo el inmenso honor, nada menos de reemplazar a Marciano, más que reemplazando es haciendo nuevo aporte y brindando la musicalidad a una banda tan histórica. Las canciones están en la gente, son un patrimonio cultural y nosotros somos meros intérpretes”, agregó Guillermo Vadalá.

“No vamos a hacer un negocio del duelo por la muerte de Marciano, uno no puede estar haciendo bandera de eso” — Felipe Staiti, guitarra y voz

El fundador de la banda de rock en español Felipe Staiti, reveló que en ningún momento quieren hacer negocio con la imagen de su exvocalista.

“Somos una banda que tenemos una fuerza suficiente en las canciones. Ahora, en lugar de ser un trío, pues somos seis. Los Enanitos no pierden la esencia, perdimos a Marciano, pero tenemos un bagaje de cosas y canciones. Ahora, estamos a corazón abierto, y no quisimos poner a alguien que se pareciera a Mariano en lo físico o voz, eso nunca pasará, ya no hay que convencer a nadie”, dijo.

Enanitos Verdes ofrecerá el 22 de marzo de 2024, su primer concierto en el icónico Luna Park. También habrá más shows, un documental y nuevo álbum.

“Este año ha sido atravesado por la ausencia de Marciano y será la primera gira por México sin él. El homenaje ya fue, nos toca seguir el camino para la banda, pero siempre teniéndolo a un lado. Nosotros estamos como una banda de rock, ya no peleamos un lugar, sino tenemos una actualidad perenne”, comentó Felipe.

Viene documental

“El documental empezó cuando aún estaba Marciano y está enfocado en la historia de los Enanitos Verdes desde sus inicios a la actualidad. Pasando, obviamente, por la tragedia de Marciano y por la tragedia que tuvimos alguna vez en México, donde también falleció nuestro encargado de prensa. El origen de Mendoza en 1969, un recopilatorio de nuestra historia y cómo un grupo del interior, si dio la vuelta y marcar la música en Latinoamérica”, explicó Felipe.

Conciertos en México