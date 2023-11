Anuncian remake de ‘Golpe bajo: el juego final’: ¿Vuelve Adam Sandler?

The Longest Yard

Un remake del remake: los estudios de Paramount anuncian que una nueva versión de ‘Golpe bajo: el juego final’ (The Longest Yard en inglés) se encuentra en trabajos de preproducción. Todavía no se sabe si Adam Sandler regresará para esta nueva cinta que todavía no tiene fecha de estreno.

La información proviene de una reseña de Deadline, en la que se detalla que la nueva cinta está siendo escrita por el showrunner Rodney Barnes. La iniciativa viene de parte de Paramount Pinctures, estudio que hizo la película del 2005 de Sandler y la cinta original de 1974, protagonizada en aquel entonces por Burt Reynolds.

También participan Gunpowder & Sky, cuyo director ejecutivo, Van Toffler, fue productor de la versión de 2005 cuando trabajaba en el entonces propietario de MTV, Viacom. En el equipo de esta nueva versión está quien fuera el jefe de MTV Films, David Gale, también parte de la película que protagonizó Adam Sandler.

La versión más reciente tiene a Adam Sandler como Paul Crewe, un ex mariscal de campo de la NFL que es enviado a prisión por conducir ebrio.

Crewe reúne a un grupo de prisioneros eclécticos, que incluyen a un ex convicto (Chris Rock), un jugador de fútbol americano universitario caído en desgracia (Nelly) y un preso muy cómico (Terry Crews). A pesar de sus diferencias, los prisioneros forman un equipo unido y se entrenan duro para el partido contra los guardias.

Burt Reynolds hace una brillante aparición para conectar con la cinta original, por lo que no es descabellado pensar que Adam Sandler podría estar en este nuevo proyecto.

El partido de fútbol americano es una batalla épica, con ambas partes jugando sucio. Los prisioneros están decididos a ganar, no solo por el orgullo, sino también por la oportunidad de venganza contra los guardias.